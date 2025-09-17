Удар по союзнику? У США закликають ЄС заблокувати імпорт бензину з Туреччини

США вимагають від Європейського Союзу повністю відмовитися від російських енергоресурсів. В тому числі мова йде про блокування постачань з Туреччини та Індії, які виготовляють нафтопродукти з російської сировини.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр енергетики США Крістофер Райт в коментарі виданню Euractiv.
Одна з умов торгівельної угоди між США та ЄС - це щорічний імпорт Європою американських енергоносіїв на 250 мільярдів доларів протягом наступних трьох років. Попри те, що цю цифру називають "нереалістичною", Райт вважає, що це можливо.
На його думку, дві третини цієї суми можуть закрити завдяки забороні імпорту російських енергоносіїв та нафтопродуктів з країн, які купують російську нафту - в першу чергу, це Туреччина та Індія.
"Досягнення цілей торгівельної угоди між ЄС та США вимагатиме набагато швидших дій з боку ЄС, ніж це передбачається кінцевим терміном виходу у 2027 році, щоб покінчити з будь-якою залежністю від Кремля в імпорті енергоносіїв", - зазначає видання.
При цьому Райт підкреслив, що США позиціонують себе, як центрального постачальника енергоресурсів. І мова в цьому випадку йде не тільки про постачання до ЄС.
"Величезні американські рясні енергетичні ресурси дозволяють нам бути ключовим постачальником енергії для наших союзників по всьому світу, які раніше купували нафту, газ та інші технології у супротивників", - заявив американський міністр.
Туреччина попри те, що є членом НАТО, купує велику кількість російської нафти. Нафта переробляється на турецьких заводах, а вже далі у вигляді нафтопродуктів продається до інших країн ЄС.
При цьому Трамп заявив, що Сполучені Штати готові ввести "серйозні" санкції проти Росії, але країни НАТО повинні припинити купувати у РФ енергоресурси. Президент США розкритикував Європу за "недостатньо жорсткі санкції" проти Росії та продовження закупівлі російської нафти.
Зазначимо, нещодавно президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що пропонує прискорити поступову відмову від імпорту палива з РФ, Її заява прозвучала після розмови з президентом США Дональдом Трампом.
Також деякі країни ЄС вважають неприйнятною ситуацію з російськими енергоносіями. Зокрема в Польщі закликали країни ЄС припинити імпорт російської нафти до кінця 2026 року, щоб перекрити фінансування російської військової машини та допомогти Україні закінчити війну.
Але є неприємний нюанс: ЄС навряд зможе відмовитись від російської нафти та газу навіть до 2027 року. Також є інформація, що Євросоюз не узаконить заборону на імпорт нафти з Росії. До цього блок планував повну відмову до 2028 року, але змушений був прискоритися через вимоги Трампа.