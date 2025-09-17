Удар по союзнику? У США закликають ЄС заблокувати імпорт бензину з Туреччини

Одна з умов торгівельної угоди між США та ЄС - це щорічний імпорт Європою американських енергоносіїв на 250 мільярдів доларів протягом наступних трьох років. Попри те, що цю цифру називають "нереалістичною", Райт вважає, що це можливо.

На його думку, дві третини цієї суми можуть закрити завдяки забороні імпорту російських енергоносіїв та нафтопродуктів з країн, які купують російську нафту - в першу чергу, це Туреччина та Індія.

"Досягнення цілей торгівельної угоди між ЄС та США вимагатиме набагато швидших дій з боку ЄС, ніж це передбачається кінцевим терміном виходу у 2027 році, щоб покінчити з будь-якою залежністю від Кремля в імпорті енергоносіїв", - зазначає видання.

При цьому Райт підкреслив, що США позиціонують себе, як центрального постачальника енергоресурсів. І мова в цьому випадку йде не тільки про постачання до ЄС.

"Величезні американські рясні енергетичні ресурси дозволяють нам бути ключовим постачальником енергії для наших союзників по всьому світу, які раніше купували нафту, газ та інші технології у супротивників", - заявив американський міністр.