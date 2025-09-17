Удар по союзнику? В США призывают ЕС заблокировать импорт бензина из Турции

Одно из условий торгового соглашения между США и ЕС - это ежегодный импорт Европой американских энергоносителей на 250 миллиардов долларов в течение следующих трех лет. Несмотря на то, что эту цифру называют "нереалистичной", Райт считает, что это возможно.

По его мнению, две трети этой суммы могут закрыть благодаря запрету импорта российских энергоносителей и нефтепродуктов из стран, которые покупают российскую нефть - в первую очередь, это Турция и Индия.

"Достижение целей торгового соглашения между ЕС и США потребует гораздо более быстрых действий со стороны ЕС, чем это предполагается конечным сроком выхода в 2027 году, чтобы покончить с любой зависимостью от Кремля в импорте энергоносителей", - отмечает издание.

При этом Райт подчеркнул, что США позиционируют себя, как центрального поставщика энергоресурсов. И речь в этом случае идет не только о поставках в ЕС.

"Огромные американские обильные энергетические ресурсы позволяют нам быть ключевым поставщиком энергии для наших союзников по всему миру, которые ранее покупали нефть, газ и другие технологии у противников", - заявил американский министр.