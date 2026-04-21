США захопили підсанкційний танкер, який возив нафту з Ірану

16:42 21.04.2026 Вт
2 хв
Танкер під прапором Ботсвани з липня 2025 року перебував під санкціями США
aimg Антон Корж
США захопили підсанкційний танкер, який возив нафту з Ірану Ілюстративне фото: це вже друге судно за останні два дні, яке перехопили США (Getty Images)

Американські військові 21 квітня захопили судно M/T Tifani, яке ходило під прапором Ботсвани та перевозило нафту з Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.

Зазначається, що перехоплювали судно в зоні відповідальності INDOPACOM – Індо-Тихоокеанського Командування Збройних сил США. Сам танкер M/T Tifani ходить під прапором Ботсвани та перебуває під санкціями з 30 липня 2025 року, оскільки причетний до перевезення нафти з Ірану.

Військові зупинили судно, висадили на його борт оглядову групу, яка обстежила танкер. Обстеження пройшло без інцидентів, в Пентагоні зазначили, що подібні операції триватимуть й далі.

"Ми продовжуватимемо глобальні заходи з забезпечення дотримання морського права, щоб зруйнувати незаконні мережі та перехоплювати судна, що перебувають під санкціями та надають матеріальну підтримку Ірану, – де б вони не діяли.  Міжнародні води не є притулком для суден, що перебувають під санкціями", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що 20 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська атакували і захопили судно під прапором Ірану, коли воно спробувало "прорвати" блокаду США в Оманській затоці.

До цього видання The Wall Street Journal писало, що США вже найближчими днями готуються захоплювати нафтові танкери та торгові судна, які пов'язані з Іраном. Причому захоплення будуть відбуватися навіть за межами Ормузької протоки.

Це сталося на тлі того, що 17 квітня Іран оголосив про припинення своєї блокади Ормузької протоки. Трамп привітав це рішення, однак додав, що Вашингтон продовжить морську блокаду Ірану.

Після цього вже наступного дня, 18 квітня, були заяви, що Іран знову закриває протоку. Крім того, країна атакувала кілька торгових суден, які намагалися пройти через стратегічний маршрут.

