США захватили подсанкционный танкер, который возил нефть из Ирана

16:42 21.04.2026 Вт
Танкер под флагом Ботсваны с июля 2025 года находился под санкциями США
aimg Антон Корж
США захватили подсанкционный танкер, который возил нефть из Ирана Иллюстративное фото: это уже второе судно за последние два дня, которое перехватили США (Getty Images)

Американские военные 21 апреля захватили судно M/T Tifani, которое ходило под флагом Ботсваны и перевозило нефть из Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Отмечается, что перехватывали судно в зоне ответственности INDOPACOM - Индо-Тихоокеанского Командования Вооруженных сил США. Сам танкер M/T Tifani ходит под флагом Ботсваны и находится под санкциями с 30 июля 2025 года, поскольку причастен к перевозке нефти из Ирана.

Военные остановили судно, высадили на его борт обзорную группу, которая обследовала танкер. Обследование прошло без инцидентов, в Пентагоне отметили, что подобные операции будут продолжаться и дальше.

"Мы будем продолжать глобальные меры по обеспечению соблюдения морского права, чтобы разрушить незаконные сети и перехватывать суда, находящиеся под санкциями и оказывающие материальную поддержку Ирану, - где бы они ни действовали.Международные воды не являются убежищем для судов, находящихся под санкциями", - говорится в сообщении.

Напомним, что 20 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска атаковали и захватили судно под флагом Ирана, когда оно попыталось "прорвать" блокаду США в Оманском заливе.

До этого издание The Wall Street Journal писало, что США уже в ближайшие дни готовятся захватывать нефтяные танкеры и торговые суда, которые связаны с Ираном. Причем захваты будут происходить даже за пределами Ормузского пролива.

Это произошло на фоне того, что 17 апреля Иран объявил о прекращении своей блокады Ормузского пролива. Трамп приветствовал это решение, однако добавил, что Вашингтон продолжит морскую блокаду Ирана.

После этого уже на следующий день, 18 апреля, были заявления, что Иран снова закрывает пролив. Кроме того, страна атаковала несколько торговых судов, которые пытались пройти через стратегический маршрут.

