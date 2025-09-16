ua en ru
США ввели санкции против финансовой сети, которая помогает Ирану продавать нефть

США, Вторник 16 сентября 2025 19:31
США ввели санкции против финансовой сети, которая помогает Ирану продавать нефть
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против более десяти физических и юридических лиц в Иране, Гонконге и ОАЭ, которые помогают Тегерану получать доходы от продажи нефти в обход международного эмбарго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

"Сегодня OFAC вносит в санкционный список двух финансовых посредников в Иране и более десятка физических и юридических лиц, базирующихся в Гонконге и ОАЭ, за их роль в координации переводов средств, в частности от продажи иранской нефти, что приносит пользу силам "Кудс" и Министерству обороны и логистики вооруженных сил Ирана (MODAFL)", - говорится в сообщении.

В Минфине США отметили, что подобные сети "теневого банкинга" злоупотребляют международной финансовой системой и помогают Ирану избегать санкций путем отмывания денег через зарубежные подставные компании и криптовалюту.

Иранский режим, в свою очередь, использует эти доходы для поддержки террористических прокси-группировок и разработки передовых систем вооружения. Это также позволяет Ирану производить баллистические ракеты и дроны, которые угрожают безопасности вооруженных сил США и союзников.

Санкции США против Ирана

Напомним, в августе Управление контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило новые санкции против международной сети компаний и судов "теневого флота" Ирана. Причина - незаконная транспортировка нефти в Китай.

В июле США ввели санкции против незаконной финансовой сети Ирана, базирующейся в Гонконге, ОАЭ и Турции.

А в июне Министерство финансов США расширило санкции против Ирана. Они направлены, в частности, на предотвращение распространения ядерного оружия.

Перед этим США ввели ограничения против сети, которая поставляла топливо для иранских ракет.

Также Государственный департамент США и Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) ввели санкции против нескольких лиц и судов, которые вовлечены в нефтяную и нефтехимическую промышленность Ирана. Ограничения направлены на иранский "теневой флот".

