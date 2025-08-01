США ввели нові тарифи для близько 40 країн: хто у списку

За словами Трампа, деякі країни вже погодилися або перебувають на фінальній стадії переговорів щодо торговельних та безпекових зобов’язань зі Штатами. Однак є держави, які або не брали участі в перемовинах, або запропонували умови, що не відповідають необхідним вимогам для подолання торговельного дисбалансу.

Оголошені кориговані тарифні ставки виглядають наступним чином:

Ангола: 32% до 15%

32% до Бангладеш: 37% до 20%

37% до Боснія і Герцеговина: 35% до 30%

35% до Ботсвана: 37% до 15%

37% до Бруней: 24% до 25%

24% до Камбоджа: 49% до 19%

49% до Камерун: 11% до 15%

11% до Чад: 13% до 15%

13% до Кот-д'Івуар : 21% до 15%

21% до Демократична Республіка Конго: 11% до 15%

11% до Екваторіальна Гвінея: 13% до 15%

13% до Європейський Союз: 20% до 15% (для більшості товарів)

20% до Фолклендські острови: 41% до 10%

41% до Фіджі: 32% до 15%

32% до Гайана: 38% до 15%

38% до Індія: 26% до 25%

26% до Індонезія: 32% до 19%

32% до Ірак: 39% до 35%

39% до Ізраїль: 17% до 15%

17% до Японія: 24% до 15%

24% до Йорданія: 20% до 15%

20% до Казахстан: 27% до 25%

27% до Лаос: 48% до 40%

48% до Лесото: 50% до 15%

50% до Лівія: 31% до 30%

31% до Ліхтенштейн : 37% до 15%

37% до Мадагаскар: 47% до 15%

47% до Малаві: 17% до 15%

17% до Малайзія: 24% до 19%

24% до Маврикій: 40% до 15%

40% до Молдова: 31% до 25%

31% до Мозамбік: 16% до 15%

16% до М'янма: 44% до 40%

44% до Намібія: 21% до 15%

21% до Науру: 30% до 15%

30% до Нігерія: 14% до 15%

14% до Північна Македонія: 33% до 15%

33% до Пакистан: 29% до 19%

29% до Філіппіни: 17% до 19%

17% до Сербія: 37% до 35%

37% до Південна Корея: 30% до 15%

30% до Шрі-Ланка: 44% до 20%

44% до Швейцарія: 31% до 39%

31% до Тайвань: 32% до 20%

32% до Таїланд: 36% до 19%

36% до Туніс: 28% до 25%

28% до Вануату: 22% до 15%

22% до В'єтнам: 46% до 20%

46% до Замбія: 17% до 15%

17% до Зімбабве: 18% до 15%

Додатково визначено дві ключові ставки для решти країн

Тариф у розмірі 10% застосується до держав із профіцитом торговельного балансу - тобто до тих, до яких США експортують більше товарів, ніж імпортують. А ставка у 15% передбачена для країн із торговельним дефіцитом у відносинах зі Сполученими Штатами.

Нові тарифні правила поширюватимуться на продукцію з близько 40 країн. Для частини з них митні ставки знизяться порівняно з тими, що діяли з квітня, тоді як для інших вони, навпаки, зростуть.

Також понад десять держав зіткнуться з митами понад 15% через чинні торговельні угоди з США.