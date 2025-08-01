США ввели новые тарифы для около 40 стран: кто в списке

Президент США Дональд Трамп ввел новые взаимно согласованные тарифные ставки, которые будут применены к импорту ряда стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам Трампа, некоторые страны уже согласились или находятся на финальной стадии переговоров по торговым обязательствам и обязательствам по безопасности со Штатами. Однако есть государства, которые либо не участвовали в переговорах, либо предложили условия, не соответствующие необходимым требованиям для преодоления торгового дисбаланса.
Объявленные корректируемые тарифные ставки выглядят следующим образом:
Тариф в размере 10% применится к государствам с профицитом торгового баланса - то есть к тем, в которые США экспортируют больше товаров, чем импортируют. А ставка в 15% предусмотрена для стран с торговым дефицитом в отношениях с Соединенными Штатами.
Новые тарифные правила будут распространяться на продукцию из около 40 стран. Для части из них таможенные ставки снизятся по сравнению с теми, что действовали с апреля, тогда как для других они, наоборот, вырастут.
Также более десяти государств столкнутся с пошлинами более 15% из-за действующих торговых соглашений с США.
В апреле этого года Трамп ввел масштабные пошлины на импорт. Этот шаг всколыхнул мир и рынки, однако уже через несколько дней Трамп приостановил дополнительные тарифы для ряда стран.
На днях США и ЕС достигли договоренности по торговому соглашению. Трамп объявил о введении 15% общей пошлины на импорт из 27 стран ЕС. Поможет ли Украине новое соглашение Трампа с ЕС - узнайте в нашем материале.
Также Трамп пообещал ввести пошлины против Индии - одного из крупнейших торговых партнеров России.