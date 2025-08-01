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США ввели новые тарифы для около 40 стран: кто в списке

Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп ввел новые взаимно согласованные тарифные ставки, которые будут применены к импорту ряда стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам Трампа, некоторые страны уже согласились или находятся на финальной стадии переговоров по торговым обязательствам и обязательствам по безопасности со Штатами. Однако есть государства, которые либо не участвовали в переговорах, либо предложили условия, не соответствующие необходимым требованиям для преодоления торгового дисбаланса.

Объявленные корректируемые тарифные ставки выглядят следующим образом:

  • Ангола: 32% до 15%
  • Бангладеш: 37% до 20%
  • Босния и Герцеговина: 35% до 30%
  • Ботсвана: 37% до 15%
  • Бруней: 24% до 25%
  • Камбоджа: 49% до 19%
  • Камерун: 11% до 15%
  • Чад: 13% до 15%
  • Кот-д'Ивуар: 21% до 15%
  • Демократическая Республика Конго: 11% до 15%
  • Экваториальная Гвинея: 13% до 15%
  • Европейский Союз: 20% до 15% (для большинства товаров)
  • Фолклендские острова: 41% до 10%: 41% до 10%
  • Фиджи: 32% до 15%
  • Гайана: 38% до 15%
  • Индия: 26% до 25%
  • Индонезия: 32% до 19%
  • Ирак: 39% до 35%
  • Израиль: 17% до 15%
  • Япония: 24% до 15%
  • Иордания: 20% до 15%
  • Казахстан: 27% до 25%
  • Лаос: 48% до 40%
  • Лесото: 50% до 15%
  • Ливия: 31% до 30%
  • Лихтенштейн: 37% до 15%
  • Мадагаскар: 47% до 15%
  • Малави: 17% до 15%
  • Малайзия: 24% до 19%
  • Маврикий: 40% до 15%
  • Молдова: 31% до 25%
  • Мозамбик: 16% до 15%
  • Мьянма: 44% до 40%
  • Намибия: 21% до 15%
  • Науру: 30% до 15%
  • Нигерия: 14% до 15%
  • Северная Македония: 33% до 15%
  • Пакистан: 29% до 19%
  • Филиппины: 17% до 19%
  • Сербия: 37% до 35%
  • Южная Корея: 30% до 15%
  • Шри-Ланка: 44% до 20%
  • Швейцария: 31% до 39%
  • Тайвань: 32% до 20%
  • Таиланд: 36% до 19%
  • Тунис: 28% до 25%
  • Вануату: 22% до 15%
  • Вьетнам: 46% до 20%
  • Замбия: 17% до 15%
  • Зимбабве: 18% до 15%

Дополнительно определены две ключевые ставки для остальных стран

Тариф в размере 10% применится к государствам с профицитом торгового баланса - то есть к тем, в которые США экспортируют больше товаров, чем импортируют. А ставка в 15% предусмотрена для стран с торговым дефицитом в отношениях с Соединенными Штатами.

Новые тарифные правила будут распространяться на продукцию из около 40 стран. Для части из них таможенные ставки снизятся по сравнению с теми, что действовали с апреля, тогда как для других они, наоборот, вырастут.

Также более десяти государств столкнутся с пошлинами более 15% из-за действующих торговых соглашений с США.

 

Таможенные тарифы Трампа

В апреле этого года Трамп ввел масштабные пошлины на импорт. Этот шаг всколыхнул мир и рынки, однако уже через несколько дней Трамп приостановил дополнительные тарифы для ряда стран.

На днях США и ЕС достигли договоренности по торговому соглашению. Трамп объявил о введении 15% общей пошлины на импорт из 27 стран ЕС. Поможет ли Украине новое соглашение Трампа с ЕС - узнайте в нашем материале.

Также Трамп пообещал ввести пошлины против Индии - одного из крупнейших торговых партнеров России.

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