США ввели новые тарифы для около 40 стран: кто в списке

По словам Трампа, некоторые страны уже согласились или находятся на финальной стадии переговоров по торговым обязательствам и обязательствам по безопасности со Штатами. Однако есть государства, которые либо не участвовали в переговорах, либо предложили условия, не соответствующие необходимым требованиям для преодоления торгового дисбаланса.

Объявленные корректируемые тарифные ставки выглядят следующим образом:

Ангола: 32% до 15%

32% до Бангладеш: 37% до 20%

37% до Босния и Герцеговина: 35% до 30%

35% до Ботсвана: 37% до 15%

37% до Бруней: 24% до 25%

24% до Камбоджа: 49% до 19%

49% до Камерун: 11% до 15%

11% до Чад: 13% до 15%

13% до Кот-д'Ивуар : 21% до 15%

21% до Демократическая Республика Конго: 11% до 15%

11% до Экваториальная Гвинея: 13% до 15%

13% до Европейский Союз: 20% до 15% (для большинства товаров)

20% до Фолклендские острова: 41% до 10% : 41% до 10%

41% до 41% до Фиджи: 32% до 15%

32% до Гайана: 38% до 15%

38% до Индия: 26% до 25%

26% до Индонезия: 32% до 19%

32% до Ирак: 39% до 35%

39% до Израиль: 17% до 15%

17% до Япония: 24% до 15%

24% до Иордания: 20% до 15%

20% до Казахстан: 27% до 25%

27% до Лаос: 48% до 40%

48% до Лесото: 50% до 15%

50% до Ливия: 31% до 30%

31% до Лихтенштейн : 37% до 15%

до Мадагаскар: 47% до 15%

47% до Малави: 17% до 15%

17% до Малайзия: 24% до 19%

24% до Маврикий: 40% до 15%

40% до Молдова: 31% до 25%

31% до Мозамбик: 16% до 15%

16% до Мьянма: 44% до 40%

44% до Намибия: 21% до 15%

21% до Науру: 30% до 15%

30% до Нигерия: 14% до 15%

14% до Северная Македония: 33% до 15%

33% до Пакистан: 29% до 19%

29% до Филиппины: 17% до 19%

17% до Сербия: 37% до 35%

37% до Южная Корея: 30% до 15%

30% до Шри-Ланка: 44% до 20%

44% до Швейцария: 31% до 39%

31% до Тайвань: 32% до 20%

32% до Таиланд: 36% до 19%

36% до Тунис: 28% до 25%

28% до Вануату: 22% до 15%

22% до Вьетнам: 46% до 20%

46% до Замбия: 17% до 15%

17% до Зимбабве: 18% до 15%

Дополнительно определены две ключевые ставки для остальных стран

Тариф в размере 10% применится к государствам с профицитом торгового баланса - то есть к тем, в которые США экспортируют больше товаров, чем импортируют. А ставка в 15% предусмотрена для стран с торговым дефицитом в отношениях с Соединенными Штатами.

Новые тарифные правила будут распространяться на продукцию из около 40 стран. Для части из них таможенные ставки снизятся по сравнению с теми, что действовали с апреля, тогда как для других они, наоборот, вырастут.

Также более десяти государств столкнутся с пошлинами более 15% из-за действующих торговых соглашений с США.