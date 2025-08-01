США ввели нові тарифи для близько 40 країн: хто у списку
Президент США Дональд Трамп запровадив нові взаємно погоджені тарифні ставки, які будуть застосовані до імпорту низки країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами Трампа, деякі країни вже погодилися або перебувають на фінальній стадії переговорів щодо торговельних та безпекових зобов’язань зі Штатами. Однак є держави, які або не брали участі в перемовинах, або запропонували умови, що не відповідають необхідним вимогам для подолання торговельного дисбалансу.
Оголошені кориговані тарифні ставки виглядають наступним чином:
- Ангола: 32% до 15%
- Бангладеш: 37% до 20%
- Боснія і Герцеговина: 35% до 30%
- Ботсвана: 37% до 15%
- Бруней: 24% до 25%
- Камбоджа: 49% до 19%
- Камерун: 11% до 15%
- Чад: 13% до 15%
- Кот-д'Івуар: 21% до 15%
- Демократична Республіка Конго: 11% до 15%
- Екваторіальна Гвінея: 13% до 15%
- Європейський Союз: 20% до 15% (для більшості товарів)
- Фолклендські острови: 41% до 10%
- Фіджі: 32% до 15%
- Гайана: 38% до 15%
- Індія: 26% до 25%
- Індонезія: 32% до 19%
- Ірак: 39% до 35%
- Ізраїль: 17% до 15%
- Японія: 24% до 15%
- Йорданія: 20% до 15%
- Казахстан: 27% до 25%
- Лаос: 48% до 40%
- Лесото: 50% до 15%
- Лівія: 31% до 30%
- Ліхтенштейн: 37% до 15%
- Мадагаскар: 47% до 15%
- Малаві: 17% до 15%
- Малайзія: 24% до 19%
- Маврикій: 40% до 15%
- Молдова: 31% до 25%
- Мозамбік: 16% до 15%
- М'янма: 44% до 40%
- Намібія: 21% до 15%
- Науру: 30% до 15%
- Нігерія: 14% до 15%
- Північна Македонія: 33% до 15%
- Пакистан: 29% до 19%
- Філіппіни: 17% до 19%
- Сербія: 37% до 35%
- Південна Корея: 30% до 15%
- Шрі-Ланка: 44% до 20%
- Швейцарія: 31% до 39%
- Тайвань: 32% до 20%
- Таїланд: 36% до 19%
- Туніс: 28% до 25%
- Вануату: 22% до 15%
- В'єтнам: 46% до 20%
- Замбія: 17% до 15%
- Зімбабве: 18% до 15%
Додатково визначено дві ключові ставки для решти країн
Тариф у розмірі 10% застосується до держав із профіцитом торговельного балансу - тобто до тих, до яких США експортують більше товарів, ніж імпортують. А ставка у 15% передбачена для країн із торговельним дефіцитом у відносинах зі Сполученими Штатами.
Нові тарифні правила поширюватимуться на продукцію з близько 40 країн. Для частини з них митні ставки знизяться порівняно з тими, що діяли з квітня, тоді як для інших вони, навпаки, зростуть.
Також понад десять держав зіткнуться з митами понад 15% через чинні торговельні угоди з США.
Митні тарифи Трампа
У квітні цього року Трамп запровадив масштабні мита на імпорт. Цей крок сколихнув світ та ринки.Однак вже через декілька днів Трамп призупинив додаткові тарифи для низки країн.
Днями США та ЄС досягли домовленості щодо торговельної угоди. Трамп оголосив про запровадження 15% загального мита на імпорт із 27 країн ЄС. Чи допоможе Україні нова угода Трампа з ЄС - дізнайтеся у нашому матеріалі.
Також Трамп пообіцяв запровадити мита проти Індії - одному з найбільших торговельних партнерів Росії.