США ввели новые тарифы для около 40 стран: кто в списке
Президент США Дональд Трамп ввел новые взаимно согласованные тарифные ставки, которые будут применены к импорту ряда стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам Трампа, некоторые страны уже согласились или находятся на финальной стадии переговоров по торговым обязательствам и обязательствам по безопасности со Штатами. Однако есть государства, которые либо не участвовали в переговорах, либо предложили условия, не соответствующие необходимым требованиям для преодоления торгового дисбаланса.
Объявленные корректируемые тарифные ставки выглядят следующим образом:
- Ангола: 32% до 15%
- Бангладеш: 37% до 20%
- Босния и Герцеговина: 35% до 30%
- Ботсвана: 37% до 15%
- Бруней: 24% до 25%
- Камбоджа: 49% до 19%
- Камерун: 11% до 15%
- Чад: 13% до 15%
- Кот-д'Ивуар: 21% до 15%
- Демократическая Республика Конго: 11% до 15%
- Экваториальная Гвинея: 13% до 15%
- Европейский Союз: 20% до 15% (для большинства товаров)
- Фолклендские острова: 41% до 10%: 41% до 10%
- Фиджи: 32% до 15%
- Гайана: 38% до 15%
- Индия: 26% до 25%
- Индонезия: 32% до 19%
- Ирак: 39% до 35%
- Израиль: 17% до 15%
- Япония: 24% до 15%
- Иордания: 20% до 15%
- Казахстан: 27% до 25%
- Лаос: 48% до 40%
- Лесото: 50% до 15%
- Ливия: 31% до 30%
- Лихтенштейн: 37% до 15%
- Мадагаскар: 47% до 15%
- Малави: 17% до 15%
- Малайзия: 24% до 19%
- Маврикий: 40% до 15%
- Молдова: 31% до 25%
- Мозамбик: 16% до 15%
- Мьянма: 44% до 40%
- Намибия: 21% до 15%
- Науру: 30% до 15%
- Нигерия: 14% до 15%
- Северная Македония: 33% до 15%
- Пакистан: 29% до 19%
- Филиппины: 17% до 19%
- Сербия: 37% до 35%
- Южная Корея: 30% до 15%
- Шри-Ланка: 44% до 20%
- Швейцария: 31% до 39%
- Тайвань: 32% до 20%
- Таиланд: 36% до 19%
- Тунис: 28% до 25%
- Вануату: 22% до 15%
- Вьетнам: 46% до 20%
- Замбия: 17% до 15%
- Зимбабве: 18% до 15%
Дополнительно определены две ключевые ставки для остальных стран
Тариф в размере 10% применится к государствам с профицитом торгового баланса - то есть к тем, в которые США экспортируют больше товаров, чем импортируют. А ставка в 15% предусмотрена для стран с торговым дефицитом в отношениях с Соединенными Штатами.
Новые тарифные правила будут распространяться на продукцию из около 40 стран. Для части из них таможенные ставки снизятся по сравнению с теми, что действовали с апреля, тогда как для других они, наоборот, вырастут.
Также более десяти государств столкнутся с пошлинами более 15% из-за действующих торговых соглашений с США.
Таможенные тарифы Трампа
В апреле этого года Трамп ввел масштабные пошлины на импорт. Этот шаг всколыхнул мир и рынки, однако уже через несколько дней Трамп приостановил дополнительные тарифы для ряда стран.
На днях США и ЕС достигли договоренности по торговому соглашению. Трамп объявил о введении 15% общей пошлины на импорт из 27 стран ЕС. Поможет ли Украине новое соглашение Трампа с ЕС - узнайте в нашем материале.
Также Трамп пообещал ввести пошлины против Индии - одного из крупнейших торговых партнеров России.