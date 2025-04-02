США ввели нові санкції проти Росії: хто опинився у списку

Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Російської Федерації. У списку опинились чотири фізичні та три юридичні особи, а також один суховантаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінфін США.

Варто зауважити, що формальна причина санкцій - нібито протидія тероризму. Однак всіх, хто опинився у даному списку, пов'язані з крадіжкою зерна з тимчасово окупованих територій Україні і постачанні його в Ємен.

Хто у списку

До списку санкцій потрапили:

Юрій Бєляков;

В'ячеслав Віданов;

Сохраб Гайрат;

Ушанг Гайрат;

ТОВ "Едісон";

ТОВ "Колібрі Груп";

ТОВ "Скай Фрейм";

AM Asia M6 Ltd (Гонконг);

балкер під прапором Росії AM Theseus

Санкції запроваджено щодо осіб, які пов'язані з іранським фінансистом та головою мережі підставних компаній та судів Саїдом аль-Джамалем. Зокрема, Бєляков та Віданов - це капітани судна Theseus , воно відоме також як Zafar, і постачало українське зерно з окупованого Криму.

Інші - це уродженці Афганістану Ушанг та Сохраб Гайрат, які мають російське громадянство. Вони є засновниками "Скай Фрейм" та "Колібрі груп".

У санкційному списку опинилась і Катерина Ротенберг, дружина російського мільярдера Бориса Ротенберга, яка потрапила до списку у березні 2022 року. Однак це рішення у Мінфіні США не пояснили.

Санкції ЄС проти Росії

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні країни запроваджували проти Кремля низку санкцій. Вони включали заморожування активів російських олігархів і політиків, обмеження доступу до міжнародних фінансових ринків, заборону на експорт технологій та високотехнологічних товарів, а також обмеження на імпорт енергоносіїв з Росії.

Також було запроваджено санкції проти російських банків.

24 лютого цього року Рада ЄС схвалила вже 16-й пакет санкцій проти Росії, який спрямований, зокрема, проти тіньового флоту ворога, а також банків, які обходять обмеження.

Нагадаємо, що 10 січня Сполучені Штати Америки ввели санкції проти понад 30 російських нафтосервісних компаній. Крім цього, обмеження торкнулися і сербської компанії, яка має зв'язок із "Газпром нефтью".

Цікаво і те, що ЄС побоювались, що Дональд Трамп після інавгурації на посаду президента США скасує укази Байдена про санкції проти Росії.