США ввели нові санкції проти Росії: хто опинився у списку
Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Російської Федерації. У списку опинились чотири фізичні та три юридичні особи, а також один суховантаж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінфін США.
Варто зауважити, що формальна причина санкцій - нібито протидія тероризму. Однак всіх, хто опинився у даному списку, пов'язані з крадіжкою зерна з тимчасово окупованих територій Україні і постачанні його в Ємен.
Хто у списку
До списку санкцій потрапили:
- Юрій Бєляков;
- В'ячеслав Віданов;
- Сохраб Гайрат;
- Ушанг Гайрат;
- ТОВ "Едісон";
- ТОВ "Колібрі Груп";
- ТОВ "Скай Фрейм";
- AM Asia M6 Ltd (Гонконг);
- балкер під прапором Росії AM Theseus
Санкції запроваджено щодо осіб, які пов'язані з іранським фінансистом та головою мережі підставних компаній та судів Саїдом аль-Джамалем. Зокрема, Бєляков та Віданов - це капітани судна Theseus , воно відоме також як Zafar, і постачало українське зерно з окупованого Криму.
Інші - це уродженці Афганістану Ушанг та Сохраб Гайрат, які мають російське громадянство. Вони є засновниками "Скай Фрейм" та "Колібрі груп".
У санкційному списку опинилась і Катерина Ротенберг, дружина російського мільярдера Бориса Ротенберга, яка потрапила до списку у березні 2022 року. Однак це рішення у Мінфіні США не пояснили.
Санкції ЄС проти Росії
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні країни запроваджували проти Кремля низку санкцій. Вони включали заморожування активів російських олігархів і політиків, обмеження доступу до міжнародних фінансових ринків, заборону на експорт технологій та високотехнологічних товарів, а також обмеження на імпорт енергоносіїв з Росії.
Також було запроваджено санкції проти російських банків.
24 лютого цього року Рада ЄС схвалила вже 16-й пакет санкцій проти Росії, який спрямований, зокрема, проти тіньового флоту ворога, а також банків, які обходять обмеження.
Нагадаємо, що 10 січня Сполучені Штати Америки ввели санкції проти понад 30 російських нафтосервісних компаній. Крім цього, обмеження торкнулися і сербської компанії, яка має зв'язок із "Газпром нефтью".
Цікаво і те, що ЄС побоювались, що Дональд Трамп після інавгурації на посаду президента США скасує укази Байдена про санкції проти Росії.
Однак 17 березня, у Білому домі підтвердили Трамп може ввести санкції проти Росії, якщо його переговори з російським диктатором Володимиром Путіним не пройдуть успішно.
А 13 березня стало відомо, що США не продовжили дозвіл банкам РФ обробляти європейські платежі за продаж нафти.
У Міністерстві фінансів США вже заявляли, що Штати допускають введення найжорсткіших санкцій проти РФ, і що у разі необхідності таке рішення буде ухвалено без вагань.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.