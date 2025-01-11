Трамп планує видати понад 100 указів у перший день президентства, - ЗМІ

Обраний президент США Дональд Трамп готує понад 100 указів з першого дня роботи в Білому домі. Вони стосуватимуться питань безпеки кордонів, депортацій та низки інших політичних пріоритетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Трамп розповів про свої плани під час приватної зустрічі з сенаторами-республіканцями на Капітолійському пагорбі. Очікується, що багато із запланованих заходів почнуть діяти в день інавгурації, 20 січня, коли він вступить на посаду президента.

Водночас головний радник Трампа Стівен Міллер поінформував сенаторів від Республіканської партії про заходи з охорони кордонів і забезпечення імміграційного контролю, які, ймовірно, буде ухвалено найближчим часом.

"Їх буде дуже багато", - сказав сенатор Джон Хувен.

Про презентацію Трампа і його команди в першу чергу, повідомило агентство Axios. AP зі свого боку пише, що союзники обраного президента підготували цілий пакет указів, які Трамп міг би швидко підписати з широкого кола питань - починаючи від посилення контролю на кордоні між США і Мексикою до розвитку енергетики, правил найму робочої сили, гендерної політики в школах, обов'язкових вакцинацій та інших обіцянок, даних під час передвиборчої кампанії.

Те, що планує Трамп і його команда, є небаченим у сучасності виконавчим ударом, оскільки новий глава Білого дому готується використовувати владу неперевіреними способами, минаючи законодавчий апарат Конгресу. Деякі з них можуть бути значущими, інші - радше символічними сигналами щодо напрямку діяльності нового предмета США.

Ба більше, сенатори, які поінформовані Трампом та його командою під час тривалого засідання в Капітолії цього тижня, очікують, що нова адміністрація скасує чимало указів адміністрації президента США Джо Байдена та водночас запровадить у дії свої власні пропозиції.