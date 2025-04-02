США ввели новые санкции против России: кто оказался в списке

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против Российской Федерации. В списке оказались четыре физических и три юридических лица, а также один сухогруз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин США.

Стоит заметить, что формальная причина санкций - якобы противодействие терроризму. Однако всех, кто оказался в данном списке, связаны с кражей зерна с временно оккупированных территорий Украины и поставке его в Йемен.

Кто в списке

В санкционный список попали:

Юрий Беляков;

Вячеслав Виданов;

Сохраб Гайрат;

Ушанг Гайрат;

ООО "Эдисон";

ООО "Колибри Групп";

ООО "Скай Фрейм";

AM Asia M6 Ltd (Гонконг);

балкер под флагом России AM Theseus

Санкции введены в отношении лиц, связанных с иранским финансистом и главой сети подставных компаний и судов Саидом аль-Джамалем. В частности, Беляков и Виданов - это капитаны судна Theseus, оно известно также как Zafar, и поставляло украинское зерно из оккупированного Крыма.

Другие - это уроженцы Афганистана Ушанг и Сохраб Гайрат, которые имеют российское гражданство. Они являются учредителями "Скай Фрейм" и "Колибри групп".

В санкционном списке оказалась и Екатерина Ротенберг, жена российского миллиардера Бориса Ротенберга, которая попала в список в марте 2022 года. Однако это решение в Минфине США не объяснили.

Санкции ЕС против России

С начала полномасштабного вторжения России в Украину западные страны вводили против Кремля ряд санкций. Они включали замораживание активов российских олигархов и политиков, ограничение доступа к международным финансовым рынкам, запрет на экспорт технологий и высокотехнологичных товаров, а также ограничения на импорт энергоносителей из России.

Также были введены санкции против российских банков.

24 февраля этого года Совет ЕС одобрил уже 16-й пакет санкций против России, который направлен, в частности, против теневого флота врага, а также банков, которые обходят ограничения.

Напомним, что 10 января Соединенные Штаты Америки ввели санкции против более 30 российских нефтесервисных компаний. Кроме этого, ограничения коснулись и сербской компании, которая имеет связь с "Газпром нефтью".

Интересно и то, что ЕС опасались, что Дональд Трамп после инаугурации на пост президента США отменит указы Байдена о санкциях против России.