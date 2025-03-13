США можуть без вагань запровадити максимальні санкції проти Росії, - Бессент

США допускають введення найжорсткіших санкцій проти Росії. У разі необхідності таке рішення буде ухвалено без вагань.

Як передає РБК-Україна , про це в інтерв'ю CNBC заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Він зазначив, що поки не планує розкривати деталі плану США щодо запровадження санкцій проти Росії.

За словами Бессента, він був розчарований рівнем антиросійських санкцій адміністрації 46-го президента Джо Байдена, тому що вона запровадила "мінімальний рівень обмежень" через занепокоєння щодо внутрішніх цін на енергоносії.

Міністр фінансів звернув увагу, що нафта з дня інавгурації Дональда Трампа подешевшала на 13-15%. І це при тому, що наприкінці каденції адміністрація Байдена вирішила більше не турбуватися про ціни на енергоносії.

"Якщо ми візьмемо шкалу від 0 до 10, я думаю, що санкції адміністрації Байдена проти Росії були на рівні трійки, але наприкінці вони підвищили їх до шістки. І я можу сказати, що ми без вагань піднімемо його до 10", - наголосив Бессент.

За його словами, такі дії є частиною плану Трампа з підготовки до успішних мирних переговорів. Він "готовий чинити максимальний тиск на обидві сторони".