Трамп готовий до санкцій проти РФ, якщо розмова з Путіним не буде "успішною", - Білий дім

Президент США Дональд Трамп може ввести санкції проти Росії, якщо його переговори з російським диктатором Володимиром Путіним не пройдуть успішно.

Як передає РБК-Україна , про це на брифінгу заявила прессекретар Білого дому Каролін Лівітт.

На її думку, Україна і Росія зараз "на 10-ярдовій лінії" до миру, і країни "ніколи не були ближчими до мирної угоди, ніж зараз".

"Президент (Трамп - ред.) сповнений рішучості добитися цього", - підкреслила Лівітт.

Водночас журналісти запитали в неї, чи буде Трамп розглядати можливість введення санкцій проти Росії, якщо його завтрашній дзвінок з Путіним не пройде успішно.

"Президент про це говорив, і, звичайно, він готовий це зробити, якщо буде потрібно", - відповіла Лівітт.