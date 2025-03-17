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Трамп готовий до санкцій проти РФ, якщо розмова з Путіним не буде "успішною", - Білий дім

Вашингтон, Понеділок 17 березня 2025 19:59
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Трамп готовий до санкцій проти РФ, якщо розмова з Путіним не буде "успішною", - Білий дім Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп може ввести санкції проти Росії, якщо його переговори з російським диктатором Володимиром Путіним не пройдуть успішно.

Як передає РБК-Україна, про це на брифінгу заявила прессекретар Білого дому Каролін Лівітт.

На її думку, Україна і Росія зараз "на 10-ярдовій лінії" до миру, і країни "ніколи не були ближчими до мирної угоди, ніж зараз".

"Президент (Трамп - ред.) сповнений рішучості добитися цього", - підкреслила Лівітт.

Водночас журналісти запитали в неї, чи буде Трамп розглядати можливість введення санкцій проти Росії, якщо його завтрашній дзвінок з Путіним не пройде успішно.

"Президент про це говорив, і, звичайно, він готовий це зробити, якщо буде потрібно", - відповіла Лівітт.

Переговори Трампа і Путіна

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп раніше анонсував, що завтра, 18 березня, він поговорить телефоном із російським диктатором Володимиром Путіним.

Інформацію про можливі переговори Трампа і Путіна підтвердив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

За словами Пєскова, найпершим питанням стане врегулювання війни Росії проти України.

Варто зауважити, що Трамп і Путін уже спілкувалися телефоном у лютому. Тоді у них була довга розмова.

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Трамп готовий до санкцій проти РФ, якщо розмова з Путіним не буде "успішною", - Білий дім
Трамп готовий до санкцій проти РФ, якщо розмова з Путіним не буде "успішною", - Білий дім
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