США не продовжили дозвіл банкам РФ обробляти європейські платежі за продаж нафти, - ЗМІ

Генеральна ліцензія на купівлю російської нафти закінчилася 12 березня. Тому європейські країни та союзники США більше не можуть купувати нафту у РФ без запровадження санкцій з боку Вашингтону.

Як передає РБК-Україна , про це повідомив журналіст Fox News Едвард Лоуренс у соцмережі Х .

"Джерело підтверджує, що генеральна ліцензія на купівлю російської нафти закінчилася вчора. Це означає, що європейські країни та наші союзники більше не зможуть купувати нафту в Росії без запровадження санкцій з боку США. Джерело каже мені, що це тактика переговорів, щоб припинити вторгнення в Україну", - написав Лоуренс.

Водночас інша журналістка Fox News Жакі Генріх підтвердила, що наразі президент США Дональд Трамп не оформив цю відмову, але ніхто в його адміністрації не заявив, що це був вибір, а не недогляд.

Таким чином вона прокоментувала повідомлення журналіста Марка Тіссена, який оприлюднив інформацію про те, що Міністерство фінансів США скасувало виключення адміністрації Джо Байдена, яке дозволяло російським банкам, які потрапили під санкції, обробляти європейські платежі за продаж нафти.

"Зараз ніхто в Європі не може купити російську нафту", - зазначив Тіссен.