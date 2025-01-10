США ввели санкції проти найбільших нафтових компаній РФ і не тільки

США запровадили санкції проти понад 30 російських нафтосервісних компаній. Водночас обмеження торкнулися й сербської компанії, яка пов’язана з "Газпром нефть".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду США та Міністерство фінансів США.

За даними Мінфіну США, в результаті сьогоднішньої дії все майно та інтереси у власності підсанкційних осіб, які знаходяться в Сполучених Штатах або у володінні чи під контролем осіб із США, заблоковано.

Санкції також торкнулися сербської компанії NIS, яка є "дочкою" "Газпром нефти".

"Сполучені Штати вживають радикальних заходів проти основного джерела доходів Росії для фінансування її жорстокої та незаконної війни проти України", - заявила міністр фінансів Джанет Л. Єллен

Сполучені Штати оголосили про нові санкції, що стосуються більш ніж 30 російських нафтосервісних компаній. До списку потрапили

Сьогодні Міністерство фінансів США вжило радикальних заходів для виконання зобов’язань G7 щодо скорочення російських доходів від енергоносіїв, включаючи блокування двох великих російських виробників нафти.

Нагадаємо, раніше ми писали, що нові санкції США можуть вдарити й по поставках російської нафти в Індію. Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що днями з'явилась інформація, що США планують запровадити додаткові санкції проти Росії. Метою мали стати танкери, що перевозять російську нафту.

Ба більше, ми писали, що найбільші порти Китаю закрили вхід для танкерів "тіньового флоту" Москви.

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