США втратили у війні проти Ірану щонайменше 7 літаків, - CNN

16:50 05.04.2026 Нд
2 хв
Крім втрат, ще кілька літаків було пошкоджено
aimg Едуард Ткач
США втратили у війні проти Ірану щонайменше 7 літаків, - CNN Фото: останніми збитими літаками стали F-15 і А-10 (Getty Images)

Військова операція США проти Ірану триває вже понад один місяць. За цей час американські війська втратили вже щонайменше 7 літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Читайте також: "Відкрийте чортову протоку, убл*дки: Трамп знову пригрозив Ірану розбомбити його

Хронологія втрат

Перші втрати США сталися 2 березня. Тоді три винищувачі F-15 були збиті кувейстськими засобами ППО в результаті "дружнього вогню". Інцидент стався безпосередньо над Кувейтом.

Усі шість членів екіпажу катапультувалися, а глава Пентагону Піт Хегсет заявив цього тижня, що той пілот повернувся до бойових дій у нальотах на Іран.

За півтора тижні, вже 12 березня, внаслідок аварії літака-заправника КС-135 загинули цілих шість членів екіпажу.

Війська США заявили, що літак-заправник не був збитий ворожим або дружнім вогнем. Причиною аварії стало зіткнення з іншим літаком під час військової операції. Другий літак благополучно приземлився.

Уже наприкінці місяця, 27 березня, було знищено американський літак повітряного попередження та управління E-3 Sentry BBC США. Його знищили на злітно-посадковій смузі внаслідок іранської атаки на авіабазу принца Султана в Саудівській Аравії.

За даними CNN, унаслідок атаки на авіабазу постраждали щонайменше 10 американських військових. Крім цього, було пошкоджено літак заправник ВПС США.

Крім того, минулого місяця американський винищувач F-35 здійснив аварійну посадку на авіабазі США на Близькому Сході після того, як, імовірно, був обстріляний іранськими військами.

Останніми двома літаками, які втратили США - стали F-15 і A-10. Обидва були втрачені 3 квітня. Зокрема, F-15 був збитий над Іраном, а A-10 зазнав пошкоджень вогнем ППО ВВВ під час операції, зокрема з порятунку екіпажу вищевказаного F-15. Другий апарат долетів до союзної території - країни Кувейт, де пілот катапультувався.

Переговори і порятунок екіпажу

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підтвердив збиття останнього вищевказаного літака F-15. При цьому він сказав, що це не змінить підходу США до переговорів з Іраном.

Також варто зазначити, що після цього інциденту один пілот катапультувався і його знайшли. Доля другого залишалася невідомою. Однак сьогодні Трамп заявив, що другого пілота теж знайшли.

Сполучені Штати Америки Іран
