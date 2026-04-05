США потеряли в войне против Ирана минимум 7 самолетов, - CNN

16:50 05.04.2026 Вс
2 мин
Помимо потерь, еще несколько самолетов были повреждены
aimg Эдуард Ткач
США потеряли в войне против Ирана минимум 7 самолетов, - CNN Фото: последними сбитыми самолетами стали F-15 и А-10 (Getty Images)

Военная операция США против Ирана длиться уже более одного месяца. За это время американские войска потеряли уже минимум 7 самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Читайте также: "Откройте чертов пролив, убл*дки: Трамп снова пригрозил Ирану разбомбить его

Хронология потерь

Первые потери США произошли 2 марта. Тогда три истребителя F-15 были сбиты кувейстскими средствами ПВО в результате "дружественного огня". Инцидент произошел непосредственно над Кувейтом.

Все шесть членов экипажа катапультировались, а глава Пентагона Пит Хегсет заявил на этой неделе, что тот пилота вернулись к боевым действиям в налетах на Иран.

Через полторы недели, уже 12 марта, в результате крушения самолета-заправщика КС-135 погибли целых шесть членов экипажа.

Войска США заявили, что самолет заправщик не был сбит вражеским или дружественным огнем. Причиной крушения стало столкновение с другим самолетом во в ходе военной операции. Второй самолет благополучно приземлился.

Уже конце месяца, 27 марта, был уничтожен американский самолет воздушного предупреждения и управления E-3 Sentry BBC США. Его уничтожили на взлетно-посадочной полосе в результате иранской атаки на авиабазу принца Султана в Саудовской Аравии.

По данным CNN, в результате атаки на авиабазу пострадали минимум 10 американских военных. Помимо этого, был поврежден самолет заправщик ВВС США.

Кроме того, в прошлом месяце американский истребитель F-35 совершил аварийную посадку на авиабазе США на Ближнем Востоке после того, как предположительно, был обстрелян иранскими войсками.

Последними двумя самолетами, которые потеряли США - стали F-15 и A-10. Оба были потеряны 3 апреля. В частности, F-15 был сбит над Ираном, а A-10 получил повреждения огнем ПВО ВОВ ремня операции, в том числе по спасению экипажа вышеуказанного F-15. Второй аппарат долетел до союзной территории - страны Кувейт, где пилот катапультировался.

Переговоры и спасение экипажа

Напомним, что президент США Дональд Трамп подтвердил сбитие последнего вышеуказанного самолета F-15. При этом он сказал, что это не изменит подхода США к переговорам с Ираном.

Также стоит отметить, что после этого инцидента один пилот катапультировался и его нашли. Судьба второго оставалась неизвестна. Однако сегодня Трамп заявил, что второго пилота тоже нашли.

Больше по теме:
Россия атаковала Украину почти сотней дронов, есть "прилеты": детали ночного обстрела
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света