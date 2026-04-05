Трамп заявив про порятунок другого члена екіпажу збитого над Іраном F-15

08:49 05.04.2026 Нд
2 хв
Президент США назвав цю місію однією з найзухваліших пошуково-рятувальних операцій
aimg Марія Науменко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові врятували другого члена екіпажу F-15E, збитого над Іраном. За його словами, офіцера знайшли пораненим, але зараз він "цілий і неушкоджений".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа в соцмережі Truth Social.

Читайте також: США посилюють удари по Ірану за рахунок стратегічних ракет JASSM-ER

"Ми його знайшли! Дорогі співвітчизники, протягом останніх кількох годин американські збройні сили провели одну з найсміливіших пошуково-рятувальних операцій в історії США, щоб врятувати одного з наших неймовірних офіцерів-членів екіпажу, який, до речі, є високоповажним полковником, і я з величезною радістю повідомляю вам, що він зараз цілий і неушкоджений", - зазначив американський лідер.

За його словами, у місії були задіяні десятки літаків, а "головнокомандувач, міністр оборони, голова Об’єднаного комітету начальників штабів та його побратими по зброї цілодобово відстежували його місцезнаходження".

"За моїм розпорядженням американські збройні сили відправили десятки літаків, озброєних найсмертоноснішою зброєю у світі, щоб визволити його. Він отримав поранення, але з ним все буде добре", - зазначив президент США.

Трамп також повідомив, що напередодні американські сили окремо врятували ще одного члена екіпажу того самого літака, але тоді це не розголошували, аби не поставити під загрозу другу операцію.

"Це перший випадок в історії військової справи, коли двох американських пілотів було врятовано окремо, глибоко на ворожій території, - наголосив він. - Той факт, що нам вдалося провести обидві ці операції, не втративши жодного американця, і навіть не маючи поранених, лише ще раз доводить, що ми досягли повного панування та переваги в повітрі над іранським небом".

Нагадаємо, лише за один день США втратили два бойові літаки - F-15E над Іраном і A-10 у районі Кувейту. За даними ЗМІ, пілот A-10 встиг катапультуватися і вижив, тоді як доля другого члена екіпажу F-15E певний час залишалася невідомою. Під час пошуково-рятувальної операції два американські гелікоптери також зазнали обстрілу, однак змогли залишити район.

Водночас Дональд Трамп заявляв, що збиття F-15 не змінить підходу США до переговорів з Тегераном.

Більше по темі:
Росія атакувала Україну майже сотнею дронів, є "прильоти": деталі нічного обстрілу
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої