США вперше застосували для ударів по Ірану морські дрони

У ніч на 13 липня США завдали чергової хвилі ударів по Ірану, вразивши десятки цілей. Однак під час цієї атаки американські війська вперше використали морські дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Центрального командування США (CENTCOM) у соцмережі Х.
Командування аргументоване нову атаку по Ірану тим, щоб залишити здатність Тегерана атакувати міжнародні судна. У ході нової операції були використані літаки, кораблі та вперше певний тип дронів.
"Сили CENTCOM завдали ударів по іранських системах протиповітряної оборони, прибережних радіолокаційних станцій, ракетних і безпілотних засобів, а також малих катерів, використовуючи американські винищувачі, кораблі ВМС, ударні безпілотники-камікадзе і вперше - морські безпілотники-камікадзе", - йдеться у повідомленні.
У CENTCOM наголосили, що Іран не контролює Ормузьку протоку, а війська США у свою чергу готові забезпечити збереження свободи судноплавства для торгових кораблів, незважаючи на "невиправдану агресію" Ірану.
Іранська сторона відзвітувала, що вже завдала удару у відповідь за допомогою ракет і дронів. Тегеран стверджує, що атакував:
Нагадаємо, в ніч на 12 липня Іран оголосив про повне закриття Ормузької протоки після того, як кілька суден намагалися пройти несанкціонованим маршрутом.
Зокрема, іранці атакували контейнеровоз, зупинивши його в такий спосіб. Це викликало реакцію у відповідь США, які завдали ударів по Ірану. При цьому в CENTCOM стверджували вчора, що Ормузька протока відкрита.
Також ми писали, що за даними Axios, у Білому домі готуються до багатоденного або навіть багатотижневого обміну ударами між США та Іраном через Ормузьку протоку.