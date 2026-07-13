США вперше застосували для ударів по Ірану морські дрони

Командування аргументоване нову атаку по Ірану тим, щоб залишити здатність Тегерана атакувати міжнародні судна. У ході нової операції були використані літаки, кораблі та вперше певний тип дронів.

"Сили CENTCOM завдали ударів по іранських системах протиповітряної оборони, прибережних радіолокаційних станцій, ракетних і безпілотних засобів, а також малих катерів, використовуючи американські винищувачі, кораблі ВМС, ударні безпілотники-камікадзе і вперше - морські безпілотники-камікадзе", - йдеться у повідомленні.

У CENTCOM наголосили, що Іран не контролює Ормузьку протоку, а війська США у свою чергу готові забезпечити збереження свободи судноплавства для торгових кораблів, незважаючи на "невиправдану агресію" Ірану.

Що заявили в Ірані

Іранська сторона відзвітувала, що вже завдала удару у відповідь за допомогою ракет і дронів. Тегеран стверджує, що атакував: