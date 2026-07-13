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Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

США впервые применили для ударов по Ирану морские дроны

07:15 13.07.2026 Пн
2 мин
Что известно об атаке США по Ирану?
aimg Эдуард Ткач
Фото: США атаковали иранские ПВО, ракетные и беспилотные средства (Getty Images)

В ночь на 13 июля США нанесли очередную волну ударов по Ирану, поразив десятки целей. Однако во время этой атаки американские войска впервые использовали морские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х.

Командование аргументировано новую атаку по Ирану тем, чтобы оставить способность Тегерана атаковать международные судна. В ходе новой операции были использованы самолеты, корабли и впервые определенный тип дронов.

"Силы CENTCOM нанесли удары по иранским системам противовоздушной обороны, прибрежным радиолокационным станциям, ракетным и беспилотным средствам, а также малым катерам, используя американские истребители, корабли ВМС, ударные беспилотники-камикадзе и впервые - морские беспилотники-камикадзе", - говорится в заявлении.

В CENTCOM подчеркнули, что Иран не контролирует Ормузский пролив, а войска США в свою очередь готовы обеспечить сохранение свободы судоходства для торговых кораблей, несмотря на "неоправданную агрессию" Ирана.

Что заявили в Иране

Иранская сторона отчиталась, что уже нанесла ответный удар с помощь ракет и дронов. Тегеран утверждает, что атаковал:

  • авиабазу США в Иордании, повредив склады боеприпасов и резервуары с топливом;
  • цели на авиабазе Шейх-Иса в Бахрейне, в частности места техобслуживания вертолетов и центр управления дронами;
  • систему ПВО Patriot, топливные резервуары и систему раннего предупреждения AN/FPS на объектах США в Кувейте.

Борьба за Ормузский пролив

Напомним, в ночь на 12 июля Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива после того, как несколько суден пытались пройти по несанкционированному маршруту.

В частности, иранцы атаковали контейнеровоз, остановив его такими образом. Это вызвало ответную реакцию США, которые нанесли удары по Ирану. При этом в CENTCOM утверждали вчера, что Ормузский пролив открыт.

Также мы писали, что по данным Axios, в Белом доме готовятся к многодневному или даже многонедельному обмену ударами между США и Ираном из-за Ормузского пролива.

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