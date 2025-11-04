США вивели з-під санкцій "Бєлавіа" і літак Лукашенка

Згідно з документом OFAC, з "Бєлавіа" знімаються санкції, які діяли в рамках указу президента США № 14038. Тепер компанія зможе відновити участь у фінансових і комерційних транзакціях, які були заборонені санкціями.

Також з-під санкцій вивели літак Bombardier Challenger 850 з реєстраційним номером EW-301PJ. Як стверджує білоруське видання "Зеркало", цим літаком користуються як білоруські чиновники, так і члени сім'ї Лукашенка.

Журналісти звернули увагу, що влада США видала ліцензію, яка тимчасово дозволяє проведення операцій із трьома літаками, пов'язаними з Олександром Лукашенком або компанією Slavkali, що перебуває під санкціями.

Йдеться про повітряні судна з бортовими номерами EW-001PA, EW-001PB і EW-001PH.