США вывели из-под санкций "Белавиа" и самолет Лукашенко

Согласно документу OFAC, с "Белавиа" снимаются санкции, которые действовали в рамках указа президента США № 14038. Теперь компания сможет возобновить участие в финансовых и коммерческих транзакциях, которые были запрещены санкциями.

Также из-под санкций вывели самолет Bombardier Challenger 850 с регистрационным номером EW-301PJ. Как утверждает белорусское издание "Зеркало", этим самолетом пользуются как белорусские чиновники, так и члены семьи Лукашенко.

Журналисты обратили внимание, что власти США выдали лицензию, которая временно разрешает проведение операций с тремя самолетами, связанными с Александром Лукашенко или компанией Slavkali, находящейся под санкциями.

Речь идет о воздушных судах с бортовыми номерами EW-001PA, EW-001PB и EW-001PH.