У США вимагають усунути Трампа від влади: у Конгресі зробили заяву

Відповідні листи до віцепрезидента Джея ді Венса та Кабінету міністрів надіслали конгресвумен Шрі Танедар і Жасмін Крокетт.

Що відбувається в Конгресі

Вранці у вівторок конгресмен Джон Ларсон вніс статті про імпічмент проти Трампа. Серед підстав - дії президента США під час війни з Іраном.

Конгресвумен Яссамін Ансарі також оголосила про намір подати статтю про імпічмент проти міністра оборони Піта Хегсета - за його роль у цій війні.

Станом на вечір вывторка до закликів щодо імпічменту або усунення Трампа приєдналися понад 85 демократів у Палаті представників. Серед них - Александрія Окасіо-Кортес і колишня спікерка Ненсі Пелосі.

Що спровокувало хвилю обурення

Обурення демократів спровоковане жорсткою політикою Трампа щодо Тегерану. Ввечері у вівторок Трамп вдався до прямих погроз знищити Іран, якщо Ормузька протока не буде відкрита вчасно.

"Ціла цивілізація загине сьогодні ввечері і ніколи не повернеться. Я не хочу, щоб це сталося, але, ймовірно, так і станеться", - йшлось у повідомленні.

Це висловлювання обурило не лише демократів, а й частину республіканців. Венс, однак, підтримав президента: "У нас є інструменти, які ми поки що не вирішили використовувати".

Перемир'я нічого не змінило

Увечері у вівторок Трамп оголосив про припинення вогню з Іраном на два тижні - приблизно за годину до закінчення терміну ультиматуму. Та демократи дали зрозуміти: угода не закриває питання.

"Те, що президент оголошує про згоду на двотижневе припинення вогню за мить до того, як погрожував вчинити воєнні злочини, не означає, що він раптово став придатним до служби", - написала конгресвумен Мелані Стенсбері у X.

Сенатор Ед Маркі також не відступив.

"Я радий, що є повідомлення про угоду про припинення вогню з Іраном. Але... Дональд Трамп не може просто погрожувати воєнними злочинами безкарно. Конгресу потрібно негайно повернутися до засідань, щоб зупинити цю війну та усунути Дональда Трампа", - сказав політик.

Чи є шанси на успіх

За даними видання, реальних шансів на усунення Трампа зараз немає - для цього потрібна підтримка республіканців, яка навряд чи з'явиться. Більшість прогресистів вже долучилися до вимог, тоді як помірковані демократи та ті, хто йде на перевибори в "хитких" округах, обережніші.

Утім, колишній конгресмен-республіканець і керівник апарату Білого дому Марк Медоуз побачив у цьому попередження.

"Якщо Республіканська партія не втримає перемогу в Палаті представників, на нас чекає імпічмент 3.0", - сказав він.

Що цьому передувало

Як повідомляло РБК-Україна, за кілька годин до закінчення ультиматуму Трамп оголосив про двотижнє перемир'я з Іраном в обмін на відкриття Ормузької протоки.

За цей час сторони мають досягти остаточної мирної угоди.