США відтермінували санкції проти "Лукойлу": в чому причина
Міністерство фінансів США продовжило термін, після якого наберуть чинності санкцій проти російського "Лукойлу", щоб компанія могла провести операції з продажу міжнародних активів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як повідомляє видання, адміністрація президента США Дональда Трампа зробила виняток із санкцій для деяких транзакцій ПАТ "Лукойл", посилюючи взаємодію з іноземними урядами та потенційними покупцями щодо міжнародних активів російської нафтової компанії.
Мінфін США видало ліцензію на певні операції, пов'язані з роздрібними автозаправними станціями компанії та контрактами на продаж міжнародних активів компанії до 13 грудня.
Також виняток зробили для угод, що стосуються підрозділів "Лукойлу" в Болгарі - санкції відтермінували до 29 квітня.
Водночас джерела Bloomberg повідомили, що інтерес до покупки іноземних активів "Лукойлу" останніми днями зріс. Потенційні покупці з США, Європи та Перської затоки звернулися до Міністерства фінансів за дозволом на співпрацю з компанією.
Один із розглянутих варіантів передбачає, що головний покупець придбає більшу частину міжнародних активів, а також кілька більш дрібних угод.
Зазначається, що "Лукойл" має частки в нафтопереробних заводах в Європі, а також значні активи в нафтових родовищах від Іраку до Казахстану. Її бренд також поширюється на заправні станції від США до Бельгії та Румунії.
Санкції США проти російської нафти
Нагадаємо, у жовтні США оголосили санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ - "Роснефти" і "Лукойл", щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів з Україною.
Нові обмеження з боку Вашингтона стосуються не тільки двох головних компаній РФ, а й 36 дочірніх структур.
Після оголошення санкцій кілька європейських країн, у яких НПЗ "Лукойлу", почали шукати рішення, щоб не допустити зупинки роботи заводів.
Зокрема, парламент Болгарії дозволив уряду призначити нового керівника НПЗ. Завод можуть націоналізувати, а потім продати новим власникам. Водночас Румунія хоче отримати від США відтермінування дій санкцій.
Окрім того, компанія "Лукойл" повідомила про "форс-мажор" на гігантському нафтовому родовищі West Qurna-2 в Іраку, та зупинила його роботу.
Також повідомлялось, що молдавські чиновники обговорюють з "Лукойлом" можливість купівлі об'єктів компанії в аеропорту Кишинева. Зокрема, "Лукойлу" запропонували продати інфраструктуру в аеропорту, зокрема склад авіаційного палива.
А Румунія вважає за потрібне взяти під контроль Petrotel Lukoil - румунську компанію "Лукойла".
При цьому нещодавно з'явилася інформація про те, що "Лукойл" може продати свої закордонні активи швейцарській компанії Gunvor.
Водночас нещодавно "Лукойл" звернувся до Міністерства фінансів США із проханням продовжити термін, відведений на завершення операцій після запровадження санкцій.