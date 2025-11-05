Скандальна угода тижня: Gunvor купує "Лукойл", в США занепокоєні зв’язками з РФ

Група компаній Gunvor Торбйорна Торнквіста використовує санкції США для придбання активів Лукойлу. От тільки дану угоду мають погодити у Вашингтоні, адже є занепокоєння через можливі зв’язки з Кремлем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Оголошення угоди про можливу купівлю активів російського нафтового гіганта "Лукойл" швейцарською компанією Gunvor викликало підвищену увагу у енергетичній індустрії.

Ще б пак, дана угода була анонсована всього за тиждень після того, як США ввели санкції проти "Лукойл", що спричинило хвилю запитів від інших енергетичних компаній щодо купівлі активів, проте більшість із них отримали відмову, повідомляють джерела, знайомі з ситуацією.

Ключовим моментом стане погодження угоди з боку уряду США. Gunvor вже почала обговорення з представниками Міністерства фінансів США. Хоча у посадовців є певні побоювання щодо можливого російського впливу на компанію, вони визнають, що Gunvor підтримує конструктивні стосунки з США, зокрема у питаннях цінового обмеження на нафту, запровадженого західними країнами для зменшення доходів Москви.

Посадові особи Міністерства фінансів також цікавляться, як змінилися стосунки компанії з Володимиром Путіним протягом останніх років, зазначають джерела. Водночас процес знаходиться на дуже ранньому етапі, і остаточні рішення ще не ухвалені.

Якщо угода буде схвалена, це виведе Gunvor у вищу лігу видобутку нафти та майже вчетверо збільшить її переробні потужності. Крім того, це може стати важливим сигналом для енергетичного ринку щодо можливостей іноземних компаній інвестувати в російські активи навіть після санкцій. Крім того,