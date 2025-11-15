ua en ru
Сб, 15 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США отсрочили санкции против "Лукойла": в чем причина

США, Суббота 15 ноября 2025 13:15
UA EN RU
США отсрочили санкции против "Лукойла": в чем причина Фото: США отсрочили санкции против "Лукойла" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство финансов США продлило срок, после которого вступят в силу санкции против российского "Лукойла", чтобы компания могла провести операции по продаже международных активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщает издание, администрация президента США Дональда Трампа сделала исключение из санкций для некоторых транзакций ПАО "Лукойл", усиливая взаимодействие с иностранными правительствами и потенциальными покупателями в отношении международных активов российской нефтяной компании.

Минфин США выдало лицензию на определенные операции, связанные с розничными автозаправочными станциями компании и контрактами на продажу международных активов компании до 13 декабря.

Также исключение сделали для сделок, касающихся подразделений "Лукойла" в Болгарии - санкции отсрочили до 29 апреля.

В то же время источники Bloomberg сообщили, что интерес к покупке иностранных активов "Лукойла" в последние дни вырос. Потенциальные покупатели из США, Европы и Персидского залива обратились в Министерство финансов за разрешением на сотрудничество с компанией.

Один из рассматриваемых вариантов предполагает, что главный покупатель приобретет большую часть международных активов, а также несколько более мелких сделок.

Отмечается, что "Лукойл" имеет доли в нефтеперерабатывающих заводах в Европе, а также значительные активы в нефтяных месторождениях от Ирака до Казахстана. Ее бренд также распространяется на заправочные станции от США до Бельгии и Румынии.

Санкции США против российской нефти

Напомним, в октябре США объявили санкции против двух крупнейших нефтяных компаний РФ - "Роснефти" и "Лукойл", чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров с Украиной.

Новые ограничения со стороны Вашингтона касаются не только двух главных компаний РФ, но и 36 дочерних структур.

После объявления санкций несколько европейских стран, в которых НПЗ "Лукойла", начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.

В частности, парламент Болгарии разрешил правительству назначить нового руководителя НПЗ. Завод могут национализировать, а затем продать новым владельцам. В то же время Румыния хочет получить от США отсрочку действий санкций.

Кроме того, компания "Лукойл" сообщила о "форс-мажоре" на гигантском нефтяном месторождении West Qurna-2 в Ираке, и остановила его работу.

Также сообщалось, что молдавские чиновники обсуждают с "Лукойлом" возможность покупки объектов компании в аэропорту Кишинева. В частности, "Лукойлу" предложили продать инфраструктуру в аэропорту, в частности склад авиационного топлива.

А Румыния считает нужным взять под контроль Petrotel Lukoil - румынскую компанию "Лукойла".

При этом недавно появилась информация о том, что "Лукойл" может продать свои зарубежные активы швейцарской компании Gunvor.

В то же время недавно "Лукойл" обратился в Министерство финансов США с просьбой продлить срок, отведенный на завершение операций после введения санкций.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки НАФТА ЛУКОЙЛ-Украина Санкции против России
Новости
Где и как сегодня в Украине выключают свет? Список областей и графики
Где и как сегодня в Украине выключают свет? Список областей и графики
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт