"Лукойл" оголосив форс-мажор на гігантському нафтовому родовищі, - Reuters

Понеділок 10 листопада 2025 15:05
"Лукойл" оголосив форс-мажор на гігантському нафтовому родовищі, - Reuters Фото: "Лукойл" оголосив форс-мажор на гігантському нафтовому родовищі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компанія "Лукойл" повідомила про "форс-мажор" на гігантському нафтовому родовищі West Qurna-2 в Іраку, та зупинила його роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Минулого місяця США та Великобританія запровадили санкції проти "Лукойлу", другої за величиною нафтової компанії Росії. За словами трьох джерел, Ірак відтоді припинив усі грошові та нафтові платежі компанії.

Минулого вівторка "Лукойл" направив офіційного листа до міністерства нафти Іраку, в якому йдеться, що існують форс-мажорні обставини, які заважають компанії продовжувати нормальну роботу на родовищі West Qurna-2.

Російська компанія володіє 75% у цьому проекті з виробничою потужністю близько 480 тисяч барелів на добу, а частка, що залишилася, належить North Oil Company з Іраку.

За даними агентства, якщо причини форс-мажору не буде усунуто протягом шести місяців, "Лукойл" припинить видобуток і повністю вийде з проекту, заявив високопосадовець іракської нафтової галузі.

Санкції проти "Лукойла"

Нагадаємо, раніше американська влада вирішила посилити санкції проти Росії через війну в Україні. Вона запровадила обмеження проти двох російських нафтових гігантів - "Роснефти" і "Лукойла".

Очікується, що санкції набудуть чинності 20 листопада, але вони вже фактично завдають шкоди російській економіці. Зокрема, нафтопереробні заводи Індії заявили про намір скоротити купівлю російської нафти.

При цьому нещодавно з'явилася інформація про те, що "Лукойл" може продати свої закордонні активи швейцарській компанії Gunvor.

