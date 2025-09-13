США отстают. Украинцы стали мировыми лидерами в главной технологии войны, - Келлог

Дроны стали ключевым оружием нынешней войны, ведь они способны уничтожать бронетехнику сверху. Украина достигла значительного прогресса в этой сфере и опережает даже Соединенные Штаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спецпредставителя президента США Кита Келлога во время Ежегодной конференции YES 2025, организованной Фондом Виктора Пинчука.

"Мы (США, - ред.) отстаем серьезно. Украинцы являются мировыми лидерами в технологиях дронов... Каждая эпоха имеет свой главный актив: когда-то это были артиллерия и авианосцы, а сейчас - дроны", - подчеркнул он.

Келлог отметил, что раньше бронемашины не оснащали верхней защитой, поскольку такой необходимости не было. Теперь ситуация изменилась - дроны способны уничтожать технику сверху.

"Мы должны обеспечить обмен нашими технологиями. Я наблюдал, как организована работа. Со стороны это выглядит как видеоигра - подстрелил танк, попил кока-колы, это выглядит совсем по другому и серьезно меняет все уравнение оценки ситуации на поле боя. И стоит отдать должное украинцам, они здесь многого достигли", - пояснил он.