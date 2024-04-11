США виділять майже 140 мільйонів доларів на модернізацію ППО в Україні, - посол

Зауважимо, що вчора Державний департамент США дав дозвіл на продаж Україні військової продукції на 138 мільйонів доларів для забезпечення критичного ремонту та запасних частин для ракетних систем Hawk.

В США зазначили, що підтримка систем HAWK посилить здатність України захищати свій народ і критичну інфраструктуру.

Наслідки затримки американської допомоги для України

Наприкінці лютого український президент Володимир Зеленський говорив, що без допомоги Сполучених Штатів Україна втратить багато людей на фронті. До того ж Збройні сили не зможуть здобути нових успіхів на полі бою і будуть змушені відходити назад.

Нещодавно він знову повторив, що Україні доведеться відступати крок за кроком, якщо Сполучені Штати Америки не відновлять військову допомогу.

На останньому засіданні "Рамштайну" глава Пентагону Ллойд Остін сказав, що Сполучені Штати не допустять, щоб Україна програла у війні з Росією.

Масовані обстріли української енергетики

У березні Росія відновила удари по енергетиці України. Після масованих атак найважча ситуація у Харкові та області, де було сильно пошкоджено Зміївську ТЕС та ТЕЦ-5.

Цієї ночі російські загарбники вчергове атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами. Повітряні сили повідомили, що окупанти використали 42 ракети різних типів та 40 дронів. Частину цілей збила протиповітряна оборона.

Під ударом ворога були Харківська, Львівська, Київська, Одеська, Запорізька області. Росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури, пошкоджена енергосистема.

Зокрема, внаслідок атаки була повністю зруйнована Трипільська ТЕС під Києвом, а "Центренерго" втратило 100% генерації.

Детальніше про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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