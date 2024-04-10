США оголосили про екстрений продаж Україні запчастин для систем ППО Hawk

Державний департамент США дав дозвіл на надзвичайний продаж Україні військової продукції на 138 мільйонів доларів для забезпечення критичного ремонту та запасних частин для ракетних систем Hawk.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Держдепартамент заявив, що деталі, необхідні для ремонту систем, будуть отримані зі складу армії США, пожертвувань третіх країн, комерційних готових компонентів і нового виробництва.

Роботи щодо оновлення систем Hawk виконуватимуть підрядники корпорації RTX Corporation, що базується в Массачусетсі, раніше відомої як Raytheon, і PROJECTXYZ, що базується в Хантсвіллі, штат Алабама.

Там зазначили, що підтримка систем HAWK посилить здатність України захищати свій народ і критичну інфраструктуру.

"Україні терміново необхідно збільшити свої можливості для захисту від російських ракетних ударів і повітряних можливостей російських сил", — йдеться в меморандумі Держдепу.

США оголосили про цей крок у вівторок, 9 квітня, заявивши, що Україна має термінову потребу в технічній підтримці зазначених ракетних систем.

У березні Росія відновила удари по енергетиці України. Після масованих атак найважча ситуація у Харкові та області, де були сильно пошкоджені Зміївська ТЕС та ТЕЦ-5.

Крім того, під час атаки 22 березня, яка стала наймасштабнішим ударом по енергетиці за час війни, було пошкоджено всі блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕЦ. Однак у Міненерго зазначають, що поки не йдеться про відключення світла для всієї країни.

У ДТЕК кажуть, що Росія змінила тактику нападу на енергетичну інфраструктуру України, використовуючи високоточні ракети для знищення електростанцій у менш захищених регіонах країни. ТЕС не зможуть бути повністю відновлені до наступної зими

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що енергетика України може змінитися через постійні атаки Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.