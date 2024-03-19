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США не допустять, щоб Україна програла, - голова Пентагону

Вівторок 19 березня 2024 12:16
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США не допустять, щоб Україна програла, - голова Пентагону Фото: голова Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати не допустять, щоб Україна програла у війні з Росією.

Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання у форматі "Рамштайн".

"Ми знаємо, що умови в яких веде бій українська армія, є надзвичайно важкими. На жаль, цивільне населення потерпає від атак російських безпілотників. Тому сьогодні наш меседж доволі чіткий. США не допустять, щоб Україна програла. Наша коаліція не дозволить цього. І весь вільний світ цього не допустить", - заявив він.

Зустріч у форматі "Рамштайн"

Зустріч у форматі "Рамштайн" - серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони десятка країн світу. Метою засідань є синхронізація, а також прискорення надання військової допомоги Україні на тлі протистояння російській агресії. Зокрема, порушуються питання підтримки нашої країни після завершення війни.

Дев'ятнадцяте засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбулося 19 лютого. Це було перше засідання за участю нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За даними видання Reuters, на засіданні "Рамштайн" 19 березня Остін спробує переконати європейських союзників, що адміністрація президента Джо Байдена, як і раніше, віддана підтримці України.

Все, що відомо про сьогоднішнє засідання "Рамштайну" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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