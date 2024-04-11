США выделят почти 140 миллионов долларов на модернизацию ПВО в Украине, - посол

Последствия задержки американской помощи для Украины

В конце февраля украинский президент Владимир Зеленский говорил, что без помощи Соединенных Штатов Украина потеряет много людей на фронте. К тому же Вооруженные силы не смогут добиться новых успехов на поле боя и будут вынуждены отходить назад.

Недавно он снова повторил, что Украине придется отступать шаг за шагом, если Соединенные Штаты Америки не возобновят военную помощь.

На последнем заседании "Рамштайна" глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что Соединенные Штаты не допустят, чтобы Украина проиграла в войне с Россией.

Массированные обстрелы украинской энергетики

В марте Россия возобновила удары по энергетике Украины. После массированных атак тяжелая ситуация в Харькове и области, где сильно повреждены Змиевскую ТЭС и ТЭЦ-5.

Этой ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами. Воздушные силы сообщили, что оккупанты использовали 42 ракеты разных типов и 40 дронов. Часть целей сбила противовоздушная оборона.

Под ударом неприятеля были Харьковская, Львовская, Киевская, Одесская, Запорожская области. Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры, повреждена энергосистема.

В частности, в результате атаки была полностью разрушена Трипольская ТЭС под Киевом, а "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.

Детальнее о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.

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