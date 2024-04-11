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США выделят почти 140 миллионов долларов на модернизацию ПВО в Украине, - посол

Фото: посол США в Украине Бриджит Бринк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

США выделят более 130 миллионов долларов на модернизацию систем противовоздушной обороны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) посла Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк.

"Сегодня мы подписали соглашение о предоставлении Украине 138 миллионов долларов на модернизацию критически важной системы противовоздушной обороны", - сообщила посол.

По ее словам, это финансирование поможет поддерживать противовоздушную оборону Украины в рабочем состоянии во время непрерывных атак России на энергетическую сеть и украинский народ.

 

Последствия задержки американской помощи для Украины

В конце февраля украинский президент Владимир Зеленский говорил, что без помощи Соединенных Штатов Украина потеряет много людей на фронте. К тому же Вооруженные силы не смогут добиться новых успехов на поле боя и будут вынуждены отходить назад.

Недавно он снова повторил, что Украине придется отступать шаг за шагом, если Соединенные Штаты Америки не возобновят военную помощь.

На последнем заседании "Рамштайна" глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что Соединенные Штаты не допустят, чтобы Украина проиграла в войне с Россией.

Массированные обстрелы украинской энергетики

В марте Россия возобновила удары по энергетике Украины. После массированных атак тяжелая ситуация в Харькове и области, где сильно повреждены Змиевскую ТЭС и ТЭЦ-5.

Этой ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами. Воздушные силы сообщили, что оккупанты использовали 42 ракеты разных типов и 40 дронов. Часть целей сбила противовоздушная оборона.

Под ударом неприятеля были Харьковская, Львовская, Киевская, Одесская, Запорожская области. Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры, повреждена энергосистема.

В частности, в результате атаки была полностью разрушена Трипольская ТЭС под Киевом, а "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.

Детальнее о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.

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