Зеленський пояснив наслідки для фронту без допомоги від США

Без допомоги Сполучених Штатів Україна втратить багато людей на фронті. До того ж Збройні сили не зможуть здобути нових успіхів на полі бою і будуть змушені відходити назад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю CNN .

"Якщо ми не отримаємо допомогу (від США - ред.) у цьому році ми не зможемо здобути ніякого нового успіху", - сказав Зеленський.

Крім того, президент допустив ризики для "зернового коридору", для захисту якого також потрібні засоби ППО й не тільки.

"Кроки вперед, успіх у майбутньому буде залежати від Америки, так. Мова йде не тільки про лінію оборони. Коли ви тільки захищаєтесь, ви надаєте можливість Росії потрохи відтиснути вас назад. Так, ненабагато, але все одно це кроки назад, маленькі. Але коли ви відходите назад, ви втрачаєте людей. Ми будемо втрачати людей", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, час має вирішальне значення, оскільки, як повідомив президент під час пресконференції 25 лютого, Росія може розпочати новий наступ уже наприкінці травня.

Глава держави розповів, що новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зараз розробляє два варіанти плану подальших дій:

Якщо Україна отримає допомогу США, вона зможе дати відсіч Росії. Якщо ні, їй доведеться зосередитися лише на захисті.

Затримка з допомогою США

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США схвалив законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України передбачено понад 60 млрд доларів.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, його ще має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.

Спікер Палати представників Майк Джонсон виступив проти такої ініціативи. Своєю чергою президент Джо Байден закликав Палату представників терміново схвалити законопроєкт.

Проте Палата представників США пішла на перерву до 28 лютого, таким чином відклавши розгляд допомоги для України.