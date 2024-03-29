Зеленський про відсутність допомоги США: означатиме, що Україні доведеться відступати

Україні доведеться відступати крок за кроком, якщо Сполучені Штати Америки не відновлять військову допомогу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Washington Post.

"Якщо немає підтримки США, значить, у нас немає ні ППО, ні ракет Patriot, ні перешкод для радіоелектронної боротьби, ні 155-міліметрових артилерійських снарядів. Це означає, що ми будемо повертатися, відступати, крок за кроком, маленькими кроками", - наголосив Зеленський. Глава держави пояснив, що якщо для оборони лінії фронту потрібно 8 тисяч артилерійських снарядів на день, а є лише 2 тисячі, то доводиться "повернутися назад, зробивши лінію фронту коротшою". В іншому випадку росіяни можуть прорватися у великі міста. "Ми намагаємося знайти спосіб не відступати", - зазначив Зеленський.