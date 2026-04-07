США ведуть "напружені переговори" щодо війни з Іраном, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон веде "напружені переговори" з приводу війни з Іраном. При цьому він відмовився вдаватися в деталі цих обговорень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
"Я не можу вам сказати, тому що ведемо напружені переговори", - сказав Трамп у телефонному інтерв'ю телеканалу, відповідаючи на запитання щодо своїх почуттів з приводу переговорів.
Зазначимо, що в останні години прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф запропонував двотижневе припинення вогню. Він зазначив, що дипломатичні зусилля просуваються "стабільно" і можуть дати відчутний результат уже найближчим часом.
Трамп коментуючи цю ситуацію сказав, що все отримає повну інформацію, на що Білий дім раніше заявив, що "відповідь буде".
"Можу сказати одне - я його дуже добре знаю, він дуже шанована людина в усьому світі", - сказав Трамп телеканалу Fox News.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп дав Ірану 48 годин на те, щоб країна відкрила Ормузьку протоку. Цей термін спливе вже цієї середи, о 03:00 за Києвом. Трамп говорив, що якщо Іран не відкриє протоку, тоді США почнуть знищити мости та електростанції по всій країні.
Паралельно з цим у ЗМІ була інформація, що посередники намагалися досягти тимчасового 45-денного перемир'я між країнами, однак обидві сторони відмовилися від цієї ідеї.
Уже у вівторок, коли до закінчення терміну залишилося менше доби, Трамп ще більше загострив риторику, заявивши, що в Ірані цієї ночі може загинути "ціла цивілізація". При цьому він стверджує, що не хотів би цього.