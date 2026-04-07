США ведут "напряженные переговоры" по войне с Ираном, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет "напряженные переговоры" по поводу войны с Ираном. При этом он отказался вдаваться в детали этих обсуждений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
"Я не могу вам сказать, потому что ведем напряженные переговоры", - сказал Трамп в телефонном интервью телеканалу, отвечая на вопрос о своих чувствах по поводу переговоров.
Отметим, что в последние часы премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф предложил двухнедельное прекращение огня. Он отметил, что дипломатические усилия продвигаются "стабильно" и могут дать ощутимый результат уже в ближайшее время.
Трамп комментируя эту ситуацию сказал, что все получит полную информацию, на что Белый дом ранее заявил, что "ответ последует".
"Могу сказать одно - я его очень хорошо знаю, он очень уважаемый человек по всем мире", - сказал Трамп телеканалу Fox News.
Напомним, что президент США Дональд Трамп дал Ирану 48 часов на то, чтобы страна открыла Ормузский пролив. Этот срок истечет уже в эту среду, в 03:00 по Киеву. Трамп говорил, что если Иран не откроет пролив, тогда США начнут уничтожить мосты и электростанции по всей стране.
Параллельно с этим в СМИ была информация, что посредники пытались достигнуть временного 45-дневного перемирия между странами, однако обе стороны отказались от этой идеи.
Уже во вторник, когда до истечения срока осталось меньше суток, Трамп еще больше обострил риторику, заявив, что в Иране этой ночью может погибнуть "целая цивилизация". При этом он утверждает, что не хотел бы этого.