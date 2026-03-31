США вчетверте продовжили терміни продажу активів "Лукойлу": новий дедлайн

22:10 31.03.2026 Вт
2 хв
Чому Вашингтон гальмує продаж міжнародних активів російської компанії?
aimg Валерій Ульяненко
США вчетверте продовжили терміни продажу активів "Лукойлу": новий дедлайн Фото: терміни продажу активів "Лукойлу" знову продлили (Getty Images)

США вчетверте продовжили термін подання заявок для компаній, зацікавлених у придбанні іноземних активів "Лукойлу". Їхня загальна вартість становить близько 22 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Молдова раптово дозволила заправкам "Лукойл" відновити роботу: у чому причина

Агентство пише, що Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) продовжило дедлайн на місяць - до 1 травня.

Іноземні активи російської компанії стали предметом інтересу великих міжнародних інвесторів після запровадження санкцій проти енергосектору Росії.

Серед потенційних покупців - американська інвестиційна компанія Carlyle, нафтові гіганти Exxon Mobil та Chevron, міжнародний холдинг з Абу-Дабі International Holding Company, а також австрійський інвестор Бернд Бергмайр.

Водночас будь-яка угода щодо цих активів вимагатиме обов’язкового погодження з OFAC, що фактично дає США контроль над процесом продажу.

Минулого місяця чотири джерела повідомили Reuters, що адміністрація президента США Дональда Трампа гальмує продаж міжнародних активів "Лукойлу", щоб чинити тиск на РФ в межах мирних переговорів.

Санкції США проти "Лукойлу"

Нагадаємо, у жовтні 2025 року США запровадили санкції проти двох нафтових гігантів Росії - "Роснефті" та "Лукойлу". Вони були введені для посилення тиску на країну-агресорку і змушення російського диктатора Володимира Путіна піти на переговори з Україною.

На цьому тлі кілька європейських країн, у яких є НПЗ "Лукойла", почали шукати рішення, щоб не допустити зупинки роботи заводів.

У січні 2026 року у компанії заявили, що "Лукойл" уклав угоду щодо продажу своїх міжнародних активів американському інвестиційному фонду Carlyle.

Зазначимо, під впливом санкцій США активи "Лукойлу" в аеропорту Кишинева перейшли у державну власність Молдови. Крім того, компанія була змушена заплатити штраф у розмірі 300 тисяч доларів.

