США в четвертый раз продлили сроки продажи активов "Лукойла": новый дедлайн

22:10 31.03.2026 Вт
Почему Вашингтон тормозит продажу международных активов российской компании?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: сроки продажи активов "Лукойла" снова продлили (Getty Images)

США в четвертый раз продлили срок подачи заявок для компаний, заинтересованных в приобретении иностранных активов "Лукойла". Их общая стоимость составляет около 22 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство пишет, что Управление контроля за иностранными активами Минфина США (OFAC) продлило дедлайн на месяц - до 1 мая.

Иностранные активы российской компании стали предметом интереса крупных международных инвесторов после введения санкций против энергосектора России.

Среди потенциальных покупателей - американская инвестиционная компания Carlyle, нефтяные гиганты Exxon Mobil и Chevron, международный холдинг из Абу-Даби International Holding Company, а также австрийский инвестор Бернд Бергмайр.

В то же время любая сделка по этим активам потребует обязательного согласования с OFAC, что фактически дает США контроль над процессом продажи.

В прошлом месяце четыре источника сообщили Reuters, что администрация президента США Дональда Трампа тормозит продажу международных активов "Лукойла", чтобы оказать давление на РФ в рамках мирных переговоров.

Санкции США против "Лукойла"

Напомним, в октябре 2025 года США ввели санкции против двух нефтяных гигантов России - "Роснефти" и "Лукойла". Они были введены для усиления давления на страну-агрессора и заставления российского диктатора Владимира Путина пойти на переговоры с Украиной.

На этом фоне несколько европейских стран, в которых есть НПЗ "Лукойла", начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.

В январе 2026 года в компании заявили, что "Лукойл" заключил соглашение о продаже своих международных активов американскому инвестиционному фонду Carlyle.

Отметим, под влиянием санкций США активы "Лукойла" в аэропорту Кишинева перешли в государственную собственность Молдовы. Кроме того, компания была вынуждена заплатить штраф в размере 300 тысяч долларов.

