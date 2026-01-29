"Лукойл" покидає Захід: хто викупить зарубіжні активи російського гіганта

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

У пресслужбі "Лукойла" поінформували, що в угоду не входять активи у Казахстані, які залишаться у власності російської компанії та продовжать діяльність в межах поточної ліцензії.

Угода з американським інвестиційним фондом має бути схвалена Офісом контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

"Компанія також продовжує переговори з іншими потенційними покупцями", сказано у заяві "Лукойла".