"Лукойл" покидає Захід: хто викупить зарубіжні активи російського гіганта
Російський нафтовий гігант "Лукойл" уклав угоду щодо продажу своїх міжнародних активів американському інвестиційному фонду Carlyle.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.
У пресслужбі "Лукойла" поінформували, що в угоду не входять активи у Казахстані, які залишаться у власності російської компанії та продовжать діяльність в межах поточної ліцензії.
Угода з американським інвестиційним фондом має бути схвалена Офісом контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.
"Компанія також продовжує переговори з іншими потенційними покупцями", сказано у заяві "Лукойла".
Санкції США проти "Лукойлу"
Нагадаємо, у жовтні 2025 року США запровадили санкції проти двох нафтових гігантів Росії - "Роснефті" та "Лукойлу". Вони були введені для посилення тиску на країну-агресорку і змушення російського диктатора Володимира Путіна піти на переговори з Україною.
На цьому тлі кілька європейських країн, у яких є НПЗ "Лукойла", почали шукати рішення, щоб не допустити зупинки роботи заводів.
Зазначимо, Казахстан надіслав офіційну заявку до Сполучених Штатів на придбання частки російського гіганта "Лукойл" в енергетичних проєктах країни.
Крім того, американська нафтова компанія Chevron та приватна інвестиційна фірма Quantum Capital Group, заснована техаським нафтовим магнатом Вілом ВанЛо, подали спільну заявку на купівлю закордонних активів російського "Лукойлу".
Нещодавно кабінет міністрів Іраку схвалив плани щодо націоналізації нафтового родовища "Західна Курна-2". Цей крок дозволить уникнути перебоїв у виробництві, пов’язаних із західними санкціями проти російської компанії "Лукойл".