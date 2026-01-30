Під тиском санкцій США: "Лукойл" передав активи у Молдові на користь держави
Під впливом санкцій США активи "Лукойлу" в аеропорту Кишинева перейшли у державну власність Молдови. До того ж, компанія була змушена заплатити багатотисячний штраф.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства енергетики Молдови.
Зазначається, що Агентство державної власності та Міжнародний аеропорт Кишинева підписали з "Лукойл Молдова" документи, які фактично націоналізують активи, що належать "Лукойлу" на території аеропорту.
Цікаво, що Кишинев також заборонив діяльність "Лукойлу" в сферах, що становлять стратегічний інтерес для державної безпеки, з існуючими бенефіціарами та засновниками.
"Лукойл" був зобов'язаний передати активи до 9 січня цього року. Оскільки компанія не виконала вимоги, 16 січня Рада наклала штраф у розмірі 300 тисяч доларів. Для передачі активів встановлено кінцевий термін – до 28 січня цього року.
Що стосується діяльності автозаправних станцій на території Молдови, то їх управління перейде до американського інвестиційного фонду Carlyle Group.
Що передувало
Нагадаємо, вчора, 30 січня, стало відомо, що російський нафтовий гігант "Лукойл" уклав угоду щодо продажу своїх міжнародних активів американському інвестиційному фонду Carlyle.
Угода з американським інвестиційним фондом має бути схвалена Офісом контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.
Цей крок для російської компанії став вимушеним, адже у жовтні 2025 року Сполучені Штати запровадили санкції проти двох нафтових гігантів Росії - "Роснефті" та "Лукойлу". На цьому тлі кілька європейських країн, у яких є НПЗ "Лукойла", почали шукати рішення, щоб не допустити зупинки роботи заводів.