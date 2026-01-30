Під тиском санкцій США: "Лукойл" передав активи у Молдові на користь держави

Під впливом санкцій США активи "Лукойлу" в аеропорту Кишинева перейшли у державну власність Молдови. До того ж, компанія була змушена заплатити багатотисячний штраф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства енергетики Молдови.

Зазначається, що Агентство державної власності та Міжнародний аеропорт Кишинева підписали з "Лукойл Молдова" документи, які фактично націоналізують активи, що належать "Лукойлу" на території аеропорту.

Цікаво, що Кишинев також заборонив діяльність "Лукойлу" в сферах, що становлять стратегічний інтерес для державної безпеки, з існуючими бенефіціарами та засновниками.

"Лукойл" був зобов'язаний передати активи до 9 січня цього року. Оскільки компанія не виконала вимоги, 16 січня Рада наклала штраф у розмірі 300 тисяч доларів. Для передачі активів встановлено кінцевий термін – до 28 січня цього року.

Що стосується діяльності автозаправних станцій на території Молдови, то їх управління перейде до американського інвестиційного фонду Carlyle Group.