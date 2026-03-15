Путін за два тижні війни на Близькому Сході заробив 10 млрд доларів, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація лише за два тижні конфлікту на Близькому Сході заробила близько 10 млрд доларів, що спонукає главу Кремля на подальшу війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Зеленський наголосив, що ситуація навколо Ірану приносить главі Кремля Володимиру Путіну більше грошей, а пом'якшення санкцій, запроваджених проти РФ - теж допомагає йому.

За словами президента, через усі санкції США та ЄС, а також через удари України по російській енергетичній інфраструктурі, РФ лише у 2026 році зіткнулася з дефіцитом понад 100 млрд доларів. Однак тепер через Іран та послаблення обмежень Путін заробляє.

"Тепер ми бачимо, що вони заробили близько 10 мільярдів за два тижні війни на Близькому Сході. Це справді небезпечно. Це дає Путіну більше впевненості в тому, що він може продовжувати війну", - резюмував Зеленський.