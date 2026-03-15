Путін за два тижні війни на Близькому Сході заробив 10 млрд доларів, — Зеленський

21:05 15.03.2026 Нд
Конфлікт на Близькому Сході дає Росії плюси
aimg Едуард Ткач
Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація лише за два тижні конфлікту на Близькому Сході заробила близько 10 млрд доларів, що спонукає главу Кремля на подальшу війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Зеленський наголосив, що ситуація навколо Ірану приносить главі Кремля Володимиру Путіну більше грошей, а пом'якшення санкцій, запроваджених проти РФ - теж допомагає йому.

За словами президента, через усі санкції США та ЄС, а також через удари України по російській енергетичній інфраструктурі, РФ лише у 2026 році зіткнулася з дефіцитом понад 100 млрд доларів. Однак тепер через Іран та послаблення обмежень Путін заробляє.

"Тепер ми бачимо, що вони заробили близько 10 мільярдів за два тижні війни на Близькому Сході. Це справді небезпечно. Це дає Путіну більше впевненості в тому, що він може продовжувати війну", - резюмував Зеленський.

Доходи Росії

Нагадаємо, днями Financial Times повідомляло, що закриття Ормузької протоки та стрімке зростання цін на нафту приносять російському бюджету до 150 млн доларів додаткового доходу щодня.

Також ми писали, що Володимир Зеленський розкрив так званий бартер Москви і Тегерана. За його словами, Росія постачає Ірану озброєння і використовує доходи від енергоносіїв для підтримки іранського режиму, що загрожує безпеці на Близькому Сході.

Трамп про можливу угоду з Іраном: умови поки що недостатньо хороші
Трамп про можливу угоду з Іраном: умови поки що недостатньо хороші
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв'ю з генералом Комаренком
