США разрешили операции с нефтью РФ на подсанкционных танкерах: детали новой лицензии

22:59 19.03.2026 Чт
Теперь можно продавать, доставлять и разгружать российскую нефть, но далеко не всю
aimg Валерий Ульяненко
США разрешили операции с нефтью РФ на подсанкционных танкерах: детали новой лицензии

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США разрешило операции с сырой нефтью и нефтепродуктами РФ, загруженными на суда до 12:01 по восточному времени 12 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт OFAC.

Читайте также: Минфин США рассматривает возможность снятия санкций с иранской нефти

Лицензия 134А позволяет осуществлять продажу, доставку и разгрузку российской нефти, включая операции с судами, находящимися под санкциями.

Разрешены все сопутствующие транзакции: швартовка, якорная стоянка, обеспечение безопасности экипажа, аварийный ремонт, экологические мероприятия. Кроме того, "зеленый свет" дали на услуги по управлению судами, бункеровке, страхованию, классификации и спасанию.

Под действие лицензии подпадают нефть и нефтепродукты, произведенные санкционированными компаниями страны-агрессора.

В то же время документ не распространяется на сделки с участием Ирана, КНДР, Кубы, временно оккупированных территорий Украины или Крыма.

Нефтяные доходы России

Напомним, Financial Times сообщало, что закрытие Ормузского пролива и стремительный рост цен на нефть приносят российскому бюджету до 150 млн долларов дополнительного дохода ежедневно.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл так называемый бартер Москвы и Тегерана. В частности, РФ поставляет Ирану вооружение и использует доходы от энергоносителей для поддержки иранского режима, что угрожает безопасности на Ближнем Востоке.

Отметим, украинский президент сообщил, что страна-агрессор только за две недели конфликта на Ближнем Востоке заработала около 10 млрд долларов. Он отметил, что это побуждает российского диктатора на дальнейшую войну.

В то же время поступления в федеральный бюджет РФ от налогов на нефть и газ в марте упадут на 52% и составят 6,4 млрд долларов по сравнению с прошлогодними показателями.

Провал на 90 миллиардов: чем закончился саммит лидеров ЕС для Украины и есть ли "план Б"
Провал на 90 миллиардов: чем закончился саммит лидеров ЕС для Украины и есть ли "план Б"
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО