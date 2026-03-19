Мінфін США розглядає можливість зняття санкцій з іранської нафти

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон розглядає можливість зняття санкцій з іранської нафти, щоб компенсувати потенційний дефіцит на ринку через напружену ситуацію в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Бессента Fox Business .

"По суті, до того часу, як ми скасуємо санкції щодо іранської нафти, що зберігається на плавучих сховищах, ми втрутимося і створимо близько 260 млн барелів надлишкової енергії", - зазначив Бессент.

Він пояснив, що ці обсяги можуть компенсувати можливий дефіцит у разі перебоїв із постачанням через Ормузьку протоку.

За оцінками Мінфіну США, додаткові обсяги нафти здатні перекрити нестачу на рівні 10-14 млн барелів на добу та стабілізувати ринок приблизно на три тижні.

Крім того, Бессент нагадав, що минулого тижня було погоджено рекордне вивільнення 400 млн барелів зі Стратегічного нафтового резерву США.

"США можуть в односторонньому порядку здійснити ще одне вивільнення запасів із Стратегічного нафтового резерву, щоб утримати ціни на низькому рівні", - додав він .

За його словами, така політика має поєднати тиск на Іран із необхідністю зберегти стабільність енергетичного ринку. Зокрема, США свідомо утримуються від ударів по іранській енергетичній інфраструктурі, щоб не провокувати перебої у постачанні.