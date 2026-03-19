Мінфін США розглядає можливість зняття санкцій з іранської нафти

17:39 19.03.2026 Чт
Йдеться про приблизно 140 млн барелів іранської нафти, що зберігаються на плавучих сховищах
aimg Марія Науменко
фото: Міністр фінансів США Скотт Бессент (Getty Images)

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон розглядає можливість зняття санкцій з іранської нафти, щоб компенсувати потенційний дефіцит на ринку через напружену ситуацію в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Бессента Fox Business.

Читайте також: Послаблення санкції проти РФ: президент Європейської ради зробив заяву

"По суті, до того часу, як ми скасуємо санкції щодо іранської нафти, що зберігається на плавучих сховищах, ми втрутимося і створимо близько 260 млн барелів надлишкової енергії", - зазначив Бессент.

Він пояснив, що ці обсяги можуть компенсувати можливий дефіцит у разі перебоїв із постачанням через Ормузьку протоку.

За оцінками Мінфіну США, додаткові обсяги нафти здатні перекрити нестачу на рівні 10-14 млн барелів на добу та стабілізувати ринок приблизно на три тижні.

Крім того, Бессент нагадав, що минулого тижня було погоджено рекордне вивільнення 400 млн барелів зі Стратегічного нафтового резерву США.

"США можуть в односторонньому порядку здійснити ще одне вивільнення запасів із Стратегічного нафтового резерву, щоб утримати ціни на низькому рівні", - додав він .

За його словами, така політика має поєднати тиск на Іран із необхідністю зберегти стабільність енергетичного ринку. Зокрема, США свідомо утримуються від ударів по іранській енергетичній інфраструктурі, щоб не провокувати перебої у постачанні.

На тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану ситуація на енергетичних ринках різко загострилася. Одним із ключових ризиків залишається Ормузька протока, через яку проходить значна частина світових поставок нафти.

Побоювання перебоїв уже спричинили коливання цін, тому США шукають способи швидко компенсувати можливий дефіцит і втримати ринок.

Зокрема, Вашингтон уже частково послабив обмеження щодо російської нафти, пояснюючи це необхідністю стабілізації постачання.

Крім того, американський лідер не виключив, що частину санкцій можуть скасувати на постійній основі.

Кабмін найближчими днями подасть до Ради єдиний законопроєкт щодо податків, - джерело
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО