Зеленський розкрив деталі збройного "бартеру" між Росією та Іраном

Співпраця РФ та Ірану

За словами президента, Росія є прямим союзником іранського режиму. Російський диктатор Путін використовує високі ціни на нафту та скасування деяких обмежень для фінансування зброї, яку потім передає Тегерану.

"Він постачає Ірану, і ми це знаємо, наша розвідка це підтверджує. Він вкладає гроші в "Шахеди", щоб передати їх Ірану, а іранський режим використовує їх для атак на американські бази", - наголосив Зеленський.

Президент застеріг міжнародну спільноту від скасування економічних санкцій проти РФ, оскільки отримані кошти Кремль інвестує виключно в озброєння.

Допомога України партнерам

Україна вже ділиться власним досвідом боротьби з дронами Shahed із західними союзниками.

На прохання американської сторони Київ направив своїх експертів для допомоги США у протидії іранським технологіям на Близькому Сході.

"Ми вирішили направити своїх експертів. Саме про це нас попросили, і ми одразу відреагували", - зазначив глава держави, додавши, що Україна наразі є світовим лідером у технологіях безпілотників.

Внутрішня ситуація та демократія

Відповідаючи на запитання про внутрішні виклики та корупційні скандали, Зеленський підкреслив, що наявність публічної критики під час війни є ознакою того, що "демократія в Україні жива і процвітає".

Він протиставив це ситуації в Росії, де відсутня свобода слова і всі рішення ухвалює одна людина.