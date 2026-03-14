Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Зеленський розкрив деталі збройного "бартеру" між Росією та Іраном

16:35 14.03.2026 Сб
2 хв
Поки увага світу прикута до фронту в Україні, за кулісами формується інша небезпечна угода
aimg Сергій Козачук
Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com_zelenskyy.official)

Росія постачає Ірану озброєння та використовує прибутки від енергоносіїв для підтримки іранського режиму, що загрожує безпеці на Близькому Сході.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю France Inter.

Співпраця РФ та Ірану

За словами президента, Росія є прямим союзником іранського режиму. Російський диктатор Путін використовує високі ціни на нафту та скасування деяких обмежень для фінансування зброї, яку потім передає Тегерану.

"Він постачає Ірану, і ми це знаємо, наша розвідка це підтверджує. Він вкладає гроші в "Шахеди", щоб передати їх Ірану, а іранський режим використовує їх для атак на американські бази", - наголосив Зеленський.

Президент застеріг міжнародну спільноту від скасування економічних санкцій проти РФ, оскільки отримані кошти Кремль інвестує виключно в озброєння.

Допомога України партнерам

Україна вже ділиться власним досвідом боротьби з дронами Shahed із західними союзниками.

На прохання американської сторони Київ направив своїх експертів для допомоги США у протидії іранським технологіям на Близькому Сході.

"Ми вирішили направити своїх експертів. Саме про це нас попросили, і ми одразу відреагували", - зазначив глава держави, додавши, що Україна наразі є світовим лідером у технологіях безпілотників.

Внутрішня ситуація та демократія

Відповідаючи на запитання про внутрішні виклики та корупційні скандали, Зеленський підкреслив, що наявність публічної критики під час війни є ознакою того, що "демократія в Україні жива і процвітає".

Він протиставив це ситуації в Росії, де відсутня свобода слова і всі рішення ухвалює одна людина.

Інші заяви Зеленського

Нагадаємо, Володимир Зеленський заінтригував заявою про таємні домовленості з партнерами, деталі яких наразі не розголошуються.

Також президент прокоментував відмову президента США Дональда Трампа від певних пунктів підтримки. Він назвав ситуацію у відносинах з американським політиком і мирними переговорами з РФ "цілою Санта-Барбарою".

Крім того, глава держави поділився особистими думками про те, яким він хоче запам'ятатися українцям після завершення війни, наголосивши на важливості збереження незалежності країни.

Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяУкраїнаІран