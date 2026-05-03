США та союзники можуть пройти Ормузьку протоку лише після виплати репарацій

Що передбачає іранський план

Перший заступник спікера іранського парламенту Алі Нікзад заявив, що ізраїльським суднам буде відмовлено у проході "будь-коли". Кораблі з "ворожих країн" також не зможуть пройти протокою без попередньої виплати компенсації за шкоду, завдану під час війни. Конкретних країн, окрім Ізраїлю, він не назвав, однак раніше іранські чиновники використовували подібні формулювання щодо США та низки арабських союзників Вашингтона.

Судна з інших країн зможуть отримати дозвіл на прохід - але лише за умови, що використовуватимуть назву "Перська затока". 30% зібраних коштів планується спрямувати на розвиток військової інфраструктури, ще 70% - на економічний розвиток і соціальні потреби.

Стратегічне значення

Голова будівельної комісії парламенту Мохаммадреза Резаї порівняв встановлення іранського контролю над протокою за значенням з націоналізацією нафтової промисловості у 1951 році.

"Управління Ормузькою протокою важливіше за набуття ядерної зброї", - заявив він.

Нікзад також наголосив, що Іран не повернеться до довоєнного статусу протоки.