США и союзники могут пройти Ормузский пролив только после выплаты репараций

Что предусматривает иранский план

Первый заместитель спикера иранского парламента Али Никзад заявил, что израильским судам будет отказано в проходе "в любое время". Корабли из "враждебных стран" также не смогут пройти проливом без предварительной выплаты компенсации за ущерб, нанесенный во время войны. Конкретных стран, кроме Израиля, он не назвал, однако ранее иранские чиновники использовали подобные формулировки в отношении США и ряда арабских союзников Вашингтона.

Суда из других стран смогут получить разрешение на проход - но только при условии, что будут использовать название "Персидский залив". 30% собранных средств планируется направить на развитие военной инфраструктуры, еще 70% - на экономическое развитие и социальные нужды.

Стратегическое значение

Председатель строительной комиссии парламента Мохаммадреза Резаи сравнил установление иранского контроля над проливом по значению с национализацией нефтяной промышленности в 1951 году.

"Управление Ормузским проливом важнее приобретения ядерного оружия", - заявил он.

Никзад также подчеркнул, что Иран не вернется к довоенному статусу пролива.