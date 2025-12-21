США та Росія сьогодні продовжать переговори у Маямі, - Reuters

У Маямі триває другий раунд прямих переговорів між представниками США та російською делегацією щодо врегулювання війни в Україні.
Про це повідомляє повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як повідомляє Reuters, зустрічі розпочалися у суботу та проходять за участі спецпосланця США Стіва Віткоффа, зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, а також представника Росії Кирила Дмитрієва.
Переговори у Флориді відбулися одразу після п’ятничних консультацій американської сторони з представниками України та Європейського Союзу.
Після завершення суботньої сесії Дмитрієв заявив журналістам, що зустріч зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером була "конструктивною", додавши, що дискусії продовжаться й у неділю.
Також зазначається, що до консультацій у Маямі може долучитися державний секретар США Марко Рубіо.
Раніше на початку тижня представники США, України та ЄС заявляли про суттєвий прогрес у питанні гарантій безпеки для Києва, які можуть бути зафіксовані в межах майбутньої мирної угоди. Водночас вони наголосили, що життєздатність такого плану залежить від готовності Кремля погодитися на присутність іноземного безпекового компонента в Україні.
Україна разом зі США та європейськими партнерами вже близько місяця доопрацьовує американський мирний план, представлений у листопаді. Від початку документ містив положення, які були вигідні Росії, тому сторони регулярно проводять консультації, щоб адаптувати його до позиції Києва.
Зокрема, 19 грудня в Маямі відбувся черговий раунд переговорів за участі секретаря РНБО Рустема Умєрова та представників США й Європи. За підсумками зустрічі він повідомив про узгодження подальших кроків і домовленість продовжити роботу найближчим часом.
Напередодні візиту президент Володимир Зеленський зазначав, що під час переговорів планується обговорення американського мирного плану з 20 пунктів, гарантій безпеки для України, а також угоди щодо післявоєнного відновлення держави.
Крім того, ЗМІ повідомляли, що в суботу, 20 грудня, до Маямі прибув Кирило Дмитрієв для проведення переговорів зі спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером.
Також Зеленський напередодні заявив, що Сполучені Штати запропонували провести тристоронню зустріч України, США та Росії на рівні радників з національної безпеки, зазначивши, що Київ підтримує цю ініціативу.
А ось помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що озвучена ідея щодо тристоронньої зустрічі між Україною, Росією та США на рівні радників з нацбезпеки є не серйозною.