США и Россия сегодня продолжат переговоры в Майами, - Reuters

В Майами продолжается второй раунд прямых переговоров между представителями США и российской делегацией по урегулированию войны в Украине.
Об этом сообщает сообщает сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как сообщает Reuters, встречи начались в субботу и проходят при участии спецпосланника США Стива Уиткоффа, зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, а также представителя России Кирилла Дмитриева.
Переговоры во Флориде состоялись сразу после пятничных консультаций американской стороны с представителями Украины и Европейского Союза.
После завершения субботней сессии Дмитриев заявил журналистам, что встреча со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером была "конструктивной", добавив, что дискуссии продолжатся и в воскресенье.
Также отмечается, что к консультациям в Майами может присоединиться государственный секретарь США Марко Рубио.
Ранее в начале недели представители США, Украины и ЕС заявляли о существенном прогрессе в вопросе гарантий безопасности для Киева, которые могут быть зафиксированы в рамках будущего мирного соглашения. В то же время они отметили, что жизнеспособность такого плана зависит от готовности Кремля согласиться на присутствие иностранного компонента безопасности в Украине.
Украина вместе с США и европейскими партнерами уже около месяца дорабатывает американский мирный план, представленный в ноябре. Изначально документ содержал положения, которые были выгодны России, поэтому стороны регулярно проводят консультации, чтобы адаптировать его к позиции Киева.
В частности, 19 декабря в Майами состоялся очередной раунд переговоров с участием секретаря СНБО Рустема Умерова и представителей США и Европы. По итогам встречи он сообщил о согласовании дальнейших шагов и договоренности продолжить работу в ближайшее время.
Накануне визита президент Владимир Зеленский отмечал, что во время переговоров планируется обсуждение американского мирного плана из 20 пунктов, гарантий безопасности для Украины, а также соглашения по послевоенному восстановлению государства.
Кроме того, СМИ сообщали, что в субботу, 20 декабря, в Майами прибыл Кирилл Дмитриев для проведения переговоров со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.
Также Зеленский накануне заявил, что Соединенные Штаты предложили провести трехстороннюю встречу Украины, США и России на уровне советников по национальной безопасности, отметив, что Киев поддерживает эту инициативу.
А вот помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что озвученная идея о трехсторонней встрече между Украиной, Россией и США на уровне советников по нацбезопасности является не серьезной.