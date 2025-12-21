США и Россия сегодня продолжат переговоры в Майами, - Reuters

Как сообщает Reuters, встречи начались в субботу и проходят при участии спецпосланника США Стива Уиткоффа, зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, а также представителя России Кирилла Дмитриева.

Переговоры во Флориде состоялись сразу после пятничных консультаций американской стороны с представителями Украины и Европейского Союза.

После завершения субботней сессии Дмитриев заявил журналистам, что встреча со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером была "конструктивной", добавив, что дискуссии продолжатся и в воскресенье.

Также отмечается, что к консультациям в Майами может присоединиться государственный секретарь США Марко Рубио.

Ранее в начале недели представители США, Украины и ЕС заявляли о существенном прогрессе в вопросе гарантий безопасности для Киева, которые могут быть зафиксированы в рамках будущего мирного соглашения. В то же время они отметили, что жизнеспособность такого плана зависит от готовности Кремля согласиться на присутствие иностранного компонента безопасности в Украине.