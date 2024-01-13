ua en ru
Сб, 13 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США та Японія домовилися посилювати санкції проти РФ за вторгнення в Україну

Субота 13 січня 2024 05:38
UA EN RU
США та Японія домовилися посилювати санкції проти РФ за вторгнення в Україну Фото: США та Японія домовилися посилювати санкції проти Росії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава домовилися посилювати санкції проти Росії за вторгнення її військ до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Зазначається, що два високопоставлені дипломати домовилися про те, що Японія та Сполучені Штати продовжать вводити нові жорсткі санкції проти Росії, а також і надалі надаватимуть різнобічну підтримку Україні.

Під час зустрічі глави МЗС також обговорили ситуацію в Червоному морі після того, як американські та британські війська завдали ударів по хуситах, а також перспективи розвитку війни в Секторі Газа та низку інших міжнародних питань.

Введення санкцій проти Росії

З 24 лютого 2022 року країни Заходу запровадили рекордну кількість санкцій проти РФ за її вторгнення до України. Обмеження продовжують запроваджувати практично щотижня.

Нещодавно повідомлялося, що у російських авіакомпаній почастішали поломки літаків через західні санкції на ремонт та постачання запчастин. Лише біля "Аерофлоту" зламалися 8 літаків за останні 5 тижнів.

Крім того, Сполучені Штати Америки 11 січня запровадили нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили активи Міноборони. Мінфін США також повідомило, що посилення санкцій проти РФ наприкінці 2023 року вдарило по нафтових доходах Кремля.

Днями президент України Володимир Зеленський обговорив з партнерами посилення санкцій проти РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Японія Вторгнення Росії до України
NEWS
У Києві та більшості областей України оголошено повітряну тривогу: повідомляють про пуск ракет
У Києві та більшості областей України оголошено повітряну тривогу: повідомляють про пуск ракет
DAILY
Під наглядом Китаю. Чого чекати від виборів на Тайвані та чи призведуть вони до конфлікту
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Під наглядом Китаю. Чого чекати від виборів на Тайвані та чи призведуть вони до конфлікту