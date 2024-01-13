США та Японія домовилися посилювати санкції проти РФ за вторгнення в Україну

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава домовилися посилювати санкції проти Росії за вторгнення її військ до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo .

Зазначається, що два високопоставлені дипломати домовилися про те, що Японія та Сполучені Штати продовжать вводити нові жорсткі санкції проти Росії, а також і надалі надаватимуть різнобічну підтримку Україні.

Під час зустрічі глави МЗС також обговорили ситуацію в Червоному морі після того, як американські та британські війська завдали ударів по хуситах, а також перспективи розвитку війни в Секторі Газа та низку інших міжнародних питань.

Введення санкцій проти Росії

З 24 лютого 2022 року країни Заходу запровадили рекордну кількість санкцій проти РФ за її вторгнення до України. Обмеження продовжують запроваджувати практично щотижня.

Нещодавно повідомлялося, що у російських авіакомпаній почастішали поломки літаків через західні санкції на ремонт та постачання запчастин. Лише біля "Аерофлоту" зламалися 8 літаків за останні 5 тижнів.

Крім того, Сполучені Штати Америки 11 січня запровадили нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили активи Міноборони. Мінфін США також повідомило, що посилення санкцій проти РФ наприкінці 2023 року вдарило по нафтових доходах Кремля.

Днями президент України Володимир Зеленський обговорив з партнерами посилення санкцій проти РФ.